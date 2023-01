Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: Foto: Andina

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, negó que la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete haya comunicado al interior del Poder Ejecutivo que se vacunó contra la COVID-19 con la vacuna china de Sinopharm y que le haya sugerido evitar involucrar al presidente Francisco Sagasti.

"Niego la afirmación de la exministra Astete. No nos informó de su vacunación irregular, de la que nos enteramos el 14 de febrero cuando nos presentó su renuncia. Nunca le sugerí que guardase reserva de nada, por el contrario al enterarnos le aceptamos inmediatamente su renuncia", respondió.

Más temprano, durante su presentación ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la excanciller Elizabeth Astete aseguró que en su carta de renuncia a la Cancillería evitó mencionar que para recibir la primera dosis de la vacuna de Sinopharm contra la COVID-19 recibió la "anuencia" del presidente Francisco Sagasti debido a que no quería afectar la imagen del Gobierno.

"Yo había tenido una reunión el 11 de febrero con la presidenta del Consejo de Ministros, que me convocó a su despacho, en la que me preguntó, de entrada, si es que yo le había avisado al presidente Sagasti antes o después de mi vacunación. Le dije de manera enfática que yo le había avisado al presidente antes de mi vacunación. La primera ministra me sugirió no involucrar al presidente y yo le contesté que no era mi intención hacerle daño, ni al presidente de la República, ni al gobierno actual", relató.

Astete: Me vacuné "con la anuencia" de Sagasti

Elizabeth Astete aseguró que acudió a vacunarse contra la COVID-19 "en un acto público y con la anuencia del presidente Sagasti". Durante su presentación ante la comisión, la excanciller pidió perdón por haber recibido la primera dosis de la vacuna de Sinopharm; sin embargo, rechazó que esto se haya dado a cambio de un beneficio al laboratorio chino.

"Aunque acudí a vacunarme con el convencimiento de que se trataba de un procedimiento regular, en un acto público, a plena luz del día, y con la anuencia del presidente Sagasti, soy consciente del error que cometí y de sus consecuencias negativas a nivel personal e instituciona", declaró.

Pese a reconocer que cometió un "error" al haberse vacunado sin haber investigado y analizado este tema a profundidad, la excanciller rechazó "de manera categórica" las acusaciones de haber favorecido a Sinopharm o a otros laboratorios a cambio de recibir una dosis.

"Quiero aclarar que es totalmente falso que yo haya recibido la vacuna para favorecer a Sinopharm, lo descarto categóricamente. Mi vacunación no tuvo que ver con el proceso de negociación ni con beneficios indebidos a esa empresa, como se me viene imputado falsamente, lo que se podrá comprobar en las investigaciones", precisó.

Elizabeth Astete negó que con esta afirmación busque crear inestabilidad política "en momentos difíciles" para el país ni afectar al Gobierno de transición y emergencia. Asimismo, señaló que, al tomar conocimiento de la existencia de vacunas de cortesía y de irregularidades en el proceso administrado por la Universidad Cayetano Heredia, presentó su renuncia.

"Lamento profundamente haber recibido la primera dosis de la vacuna de Sinopharm y no haya analizado ni cuestionado debidamente la opción de vacunarme que se me había presentado de manera repetida desde que asumí la Cancillería en noviembre del año pasado. Pido sinceras disculpas porque ese error ha afectado la imagen del Perú y de la Cancillería", indicó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer