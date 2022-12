Francisco Sagasti | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Francisco Sagasti, aclaró este martes a los gobernadores regionales que negociar la compra de vacunas contra la COVID-19 con farmacéuticas "no es nada fácil" y aseguró que "la complejidad, los tiempos y especialización" hace "inviable" una "negociación individual" de las regiones.

"Esto no es cosa que se hace a la ligera, requiere equipo especializado y centralizado, así que lo siento amigos gobernadores (...) estamos a punto de pasar de haber sido de los últimos países del mundo en términos de disponibilidad de vacuna por habitante a ser uno de los tres primeros en el mundo, y eso costó sangre sudor y lágrimas para poder hacerlo bien", dijo.

"80 mil compatriotas vacunados"

Francisco Sagasti destacó que 80 mil peruanos ya recibieron las dosis de Sinopharm contra la COVID-19 en el país. Además, aclaró a los gobernadores regionales que la negociación de compra de vacunas "no es nada fácil".

"Hemos sobrepasado a 80 compatriotas vacunados en unos pocos días (...) el presidente no salía porque no estaba el acuerdo hecho y ya basta de que el Presidente salga o que una autoridad salga a decir qué se va a hacer en el futuro, ya hay 80 mil compatriotas vacunados al día de hoy", dijo.

Padrón unificado

Francisco Sagasti anunció que desde este martes el Gobierno se encuentra distribuyendo a todas las regiones el padrón unificado de miembros de servicios de la salud y solicitó a los gobernadores regionales, a nombre del ministro de Salud, Óscar Ugarte, "limpiar el padrón" a la brevedad posible y así saber cuántas vacunas y brigadas enviar.

"La pandemia va a estar con nosotros un buen tiempo (...) las variantes que están apareciendo cada vez son más complicadas de defenderse de ellas. Sin embargo lo que sabemos con toda seguridad es que la vacuna y la vacunación es la mejor defensa que tenemos", destacó.

"No hay personal calificado"

Además, el mandatario anunció que el Gobierno realiza las ampliaciones presupuestales para gobiernos regionales y EsSalud apoyar incrementar la oferta de intensivistas y especialistas en las regiones.

"Recursos financieros sí hay, pero no hay personal calificado, no tenemos. Bienvenida la posibilidad de traer extranjeros que nos colaboren con nosotros, pero proablemente una solución temporal, pero durante 30 o 40 años no hemos prestado la atención a la formación de personal de salud para que nos defienda", lamentó.

El presidente Francisco Sagasti realizó estas declaraciones al término de la sesión plenaria del 13°GORE Ejecutivo entre los gobernadores regionales y los representantes del Ejecutivo en el Centro de Convenciones de Lima.

