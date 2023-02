La ministra comentó que van a priorizar el diálogo con las comunidades. | Fuente: RPP Noticias

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, aseguró este martes que el Gobierno priorizará el diálogo con las comunidades para el inicio del proyecto Tía María, cuya licencia de construcción fue entregada por el Ejecutivo a la minera Southern Copper Corporation.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la titular del Midis comentó que, si bien se entregó la licencia de construcción, esto no significa que la minera pueda iniciar el proyecto, pues primero es necesario que tenga la licencia social, a través de un diálogo. En esa línea, dijo que las comunidades pueden expresar su desacuerdo con la decisión, pero deben hacerlo respetando el estado de derecho.

“(El Gobierno) ha sido muy claro y enfático en señalar que no se va a avanzar en ninguna construcción, si es que no se tiene la licencia social, si es que no se trabaja en el diálogo (…) En ese sentido es importante ratificar que todos podemos manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo respecto de determinadas decisiones (…) Creo que es importante poner sobre la mesa que estamos en un estado de derecho y tenemos que respetarlo”, dijo.

Respuesta a Verónika Mendoza

Al ser consultada sobre las declaraciones de la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, quien aseguró que el presidente Martín Vizcarra le dio la espalda a la gente con esta decisión, Bustamante comentó que la también excandidata presidencial adelantó opinión y reiteró que la postura del Gobierno por el diálogo es clara.

“Es muy claro no se va a avanzar en la medida que no haya diálogo y no haya licencia social, por lo tanto creo que lo que está señalando la señora Veronika Mendoza es adelantar opinión respecto de lo que considera que podría pasar”, dijo la ministra.

Buscan diálogo

Previamente, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, aseguró a RPP Noticias que el proyecto Tía María no iniciará hasta que se establezcan espacios de diálogo entre la comunidad, la empresa y el Gobierno. Además, comentó que la licencia de construcción fue entregada “cumpliendo los requisitos legales y la normativa vigente”.

En tanto, la empresa también aseguró que no iniciará la construcción del proyecto, de US$ 1,400 millones, sin antes, en coordinación con el Ejecutivo, absolver las inquietudes de la población y otorgarles las garantías que necesiten.

