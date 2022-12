La reunión se realizó el pasado 24 de julio. | Fuente: @presidenciaperu

Una nueva grabación de la reunión que mantuvieron el presidente Martín Vizcarra y las autoridades de Arequipa, el pasado 24 de julio, muestra una coordinación para presentar la revisión de la licencia al proyecto Tía María.

En la grabación de 34 minutos y 37 segundos a la que accedió RPP Noticias se escucha al mandatario explicar a las autoridades que es necesario plantear las irregularidades y seguir un procedimiento para que se revierta la licencia.

“Lo que hay que hacer es revertirlo administrativamente con las medidas que presenta el gobernador. No es que yo voy a agarrar y me voy a poner en la posición de la empresa, no. Las posiciones técnicas que ustedes tengan las respaldo (…) Yo mismo, con los técnicos les vamos a dar el soporte para hacerlo”, dice el mandatario.

Propuso condicionamientos

El jefe del Estado también pidió a las autoridades arequipeñas trabajar juntos en el documento para la revisión de la licencia y que si no veían resultados en un tiempo determinado radicalizaran su protesta.

“Sacamos un documento en ese sentido y si en un mes ven que yo no cumplo, hagan una medida radical. Quiero verlo con ustedes, trabajémoslo juntos y hagamos un seguimiento cada 15 días, tengamos una reunión para darle sustento y darle el argumento para ver los puntos”, manifestó el presidente.

Apoyo logístico

Durante el encuentro, el mandatario reiteró que el Gobierno no buscaba imponer el proyecto minero y que tampoco se había reunido con ellos para hablarles sobre las bondades de la mina. Sostuvo que si hubo errores estos tenían que ser planteados para que la licencia no prospere.

“Yo no estoy aquí para convencer de las bondades de la mina, no vengo a defender la posición de la mina. Nosotros con equipo, con profesionales todo, ejecutamos el sustento para retrotraer y ahí sí sería un tema definitivo y sería fuerte porque hay argumentos que hay que ver”, comentó Vizcarra.

