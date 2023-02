El presidente Vizcarra ofreció una conferencia tras una visita inopinada a Moquegua. | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra aseguró que el proyecto minero Tía María, en Arequipa, no se ejecutará mientras no existan las condiciones sociales, pese a que recientemente el Consejo Nacional de Minería confirmó la licencia de construcción otorgada al proyecto de la empresa Southern ubicado.

"En el caso de Tía María hemos dicho y lo volvemos a repetir: si bien hay una decisión del Consejo Nacional de Minería, que es un ente autónomo, nosotros lo hemos dicho y lo hemos ratificado: mientras que no haya condiciones sociales, no podrá hacerse la ejecución del proyecto Tía María. Eso queda absolutamente claro", dijo.

Durante una conferencia tras una visita inopinada a Moquegua, el jefe de Estado destacó que una de las características de su gobierno es dialogar y no imponer las cosas. En ese sentido, sostuvo que se puede instalar una mesa de diálogo en el Valle del Tambo, Arequipa.

Esta mañana, en entrevista con RPP Noticias, la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, aseguró que, por el momento, no existen las condiciones sociales necesarias para el inicio de su construcción, esto pese a la aprobación de la licencia del proyecto Tía María,

"Claramente no están dadas las condiciones sociales para impulsar el proyecto. Como gobierno lo hemos dicho claramente: no vamos a imponer Tía María, pero no podemos permitir tampoco que las otras actividades económicas de la región se paralicen por un problema de este tipo", aseguró.

Polémica por licencia de construcción

La semana pasada, el Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción otorgada al proyecto. Esto luego de que el 9 de agosto de este año, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció la suspensión de la licencia hasta que se resuelva los recursos presentados por autoridades y colectivos sociales de Arequipa.

En respuesta, los pobladores del Valle del Tambo en Arequipa han protestado y bloqueado carreteras y vías por más de 30 días como medida de lucha contra del proyecto de cobre Tía María de Southern Copper.

El rechazo de la población se debe al temor que la mina contamine sus fuentes de agua y tierras agrícolas. La compañía minera se ha comprometido a construir una planta de desalinización para no usar el líquido de la zona.

Te sugerimos leer