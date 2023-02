El presidente Martín Vizcarra anunció que Tía María no va durante su gobierno. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra anunció este miércoles que el proyecto minero Tía María, en Arequipa, no se llevará a cabo durante su Gobierno. "En este gobierno no, no hay forma, no están dadas las condiciones", afirmó.

"Si no se generan consensos, no vamos a forzarlo. Pero sí hay otros proyectos que sí están saliendo porque se generaron las condiciones adecuadas", señaló a Canal N.

El mandatario precisó que otorgar con una licencia de construcción de un proyecto no implica necesariamente tener la licencia social, "eso lo tenía claro la empresa y la población, es un paso más".

También aseguró que el Estado peruano tiene los argumentos para responder en caso de que la empresa minera plantee una demanda en instancias internacionales.

Indicó que incluso cuentan con un documento firmado por Southern Peru en el que se comprometen a no invertir si no existen las condiciones sociales.

En octubre pasado, el Consejo de Minería confirmó la licencia de construcción otorgada al proyecto de cobre Tía María de la empresa minera Southern Copper.

