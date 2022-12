Intervenciones del presidente durante reunión

Presidente Vizcarra: Lo que pretendemos es un análisis objetivo real de la situación, es lo que pretendemos. Entonces los que dicen: anule, cancele, legalmente no podemos.

Presidente Vizcarra: Aquí lo que queremos es hacer son las cosas bien y participativas y no lo van hacer unos funcionarios técnicos de Lima, no. Aquí con técnicos del Gobierno Regional, con técnicos universitarios que ofrecen las universidades, con técnicos del municipio distrital de Cocachacra, veámoslo con el representante de la junta de usuarios. Hagámoslo participativo que no quede duda, no bajo la mesa, no a escondidas, no en una habitación a puerta cerrada.

Presidente Vizcarra: Quienes estamos sentados en la mesa todos somos funcionarios públicos y si sabemos que todos los ciudadanos tienen que cumplir la ley, con mayor razón los funcionarios públicos están doblemente obligados a cumplir la ley y si esa ley está desfasada como ustedes mismos han manifestado y que nosotros también lo hicimos. Es una norma que fue útil y conveniente para el momento en que se dio y que ahora en función del nuevo contexto, las nuevas condiciones debe ajustarse permitiendo inversiones, sí, pero en nuevas condiciones para que no se generen tantos conflictos, pero mientras estemos en el proceso del cambio de la ley tenemos que cumplirla... no es un tema de voluntad, no es un tema de si quiero la cumplo, si no quiero no la cumplo.