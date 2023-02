Gobierno coordina el apoyo de productos. | Fuente: Foto: EsSalud

El presidente de la República reiteró que cuando se levante el actual régimen de confinamiento, el próximo lunes 27, se mantendrán muchas de las restricciones. Ese proceso de transición lo están viviendo ya países como Austria, Dinamarca y Alemania. En este último país la actividad económica va a comenzar restableciéndose en superficies menores a 300 metros cuadrados. No podrán haber grandes reuniones públicas, deportivas o culturales, incluyendo el cine, el teatro y los conciertos. Será necesario tomar medidas para evitar los contagios en los mercados, lugares de culto y transporte público. Y desde luego, el uso de mascarillas, la distancia física entre personas y el lavado de manos seguirán siendo necesarios.

Nuestro país se halla a menos de un año de las elecciones generales. Esperemos que no prosperen las iniciativas para postergarlas. Y que tampoco prospere el aprovechamiento político de la angustia y el sufrimiento generados por la pandemia. Hay que lamentar por eso que el ex-congresista Héctor Becerril haya utilizado la lamentable muerte del también ex congresista Glider Ushñahua para arremeter contra las políticas públicas aplicadas por el gobierno. La emoción provocada por la muerte debe ser tratada siempre con la discreción que imponen el duelo y la prudencia. Lo que no impide investigar las negligencias y, llegado el caso, sancionar a los responsables. Según algunos testimonios procedentes de Ucayali, la prueba rápida practicada a Ushñahua no habría detectado a tiempo su enfermedad.

En América Latina tenemos el ejemplo paralelo de dos presidentes que todo parece oponer, el brasileño Jair Bolsonaro y el nicaragüense Daniel Ortega. El primero ha terminado por destituir al ministro de Salud, el respetado médico Luiz Henrique Mandetta. En un país que ya tiene 30,000 casos de infección y 1,700 muertos, Mandetta insistió mientras pudo en que el confinamiento y la distancia social eran necesarios. Y que no hacerlo terminaría por perjudicar más gravemente la economía del país. Bolsonaro, por su parte, reiteró una consigna que puede sonar convincente, pero que encarna el populismo irresponsable: “El pueblo no puede vivir sin trabajar”. Lo curioso es que exactamente la misma frase ha sido utilizada por el presidente nicaragüense, quien se halla en las antípodas políticas de Bolsonaro. Ortega reapareció después de más de treinta días de ausencia y afirmó en compañía de su esposa, la vicepresidenta Rosa Murillo: “El pueblo no puede vivir sin trabajar”. El cuestionado líder sandinista creyó oportuno informar cuántos nicaragüenses habían muerto durante el último mes y precisó que solo uno de ellos murió a causa del coronavirus. La coincidencia entre Bolsonaro y Ortega sugiere que más que las orientaciones ideológicas, lo que emparenta o diferencia a los líderes es su fidelidad a la verdad y su capacidad de aplicar políticas públicas inspiradas por la ciencia, aunque disgusten a muchos.

Esta semana se ha conmemorado el Día del Poeta, que coincide con un aniversario más de la muerte de César Vallejo en 1938. Conviene por eso terminar citando uno de sus poemas póstumos, que como toda su obra expresa a su manera las variantes del sufrimiento, pero también nuestra tendencia a la solidaridad:

“Jamás, hombres humanos,

hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera,

en el vaso, en la carnicería, en la aritmética!

Jamás tanto cariño doloroso,

jamás tan cerca arremetió lo lejos,

jamás el fuego nunca

jugó mejor su rol de frío muerto!

Jamás, señor ministro de salud, fue la salud más mortal

y la migraña extrajo tanta frente de la frente!

Señor ministro de Salud, ¿qué hacer?

¡Ah! Desgraciadamente, hombres humanos,

hay, hermanos, muchísimo que hacer”.

