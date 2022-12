Sonia Guillén, titular del Ministerio de Cultura. | Fuente: Ministerio de Cultura

La ministra de Cultura, Sonia Guillén, dijo que ha puesto su cargo a disposición por el caso Richard Cisneros, más conocido como 'Richard Swing'. "Es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo", manifestó.

En las últimas semanas se supo por denuncias en la prensa que el Ministerio de Cultura contrató varias veces al polémico 'Richard Swing', vinculado a escándalos en la farándula local, para realizar actividades motivacionales "para mejorar el rendimiento laboral" de los trabajadores de la cartera. Por estos contratos recibió 175 000 soles.

En una entrevista con La República, la ministra de Estado negó conocer a 'Richard Swing'. "No lo conocía, pero comparto la indignación y me cabe investigar y actuar. Eso es lo que he hecho. Yo no voy a decir que este problema que hemos tenido con el señor Cisneros sea intrascendente, es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir avergonzada", sostuvo.

Sonia Guillén aseguró que "no sabía" de la contratación de 'Richard Swing' por S/ 30 000 en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. "No sabía porque no estoy al tanto de todos los contratos que se hacen en el Ministerio de Cultura (Mincu). No me tienen que informar, pero cuando un caso como este salta se tiene que investigar y lo que uno tiene que hacer políticamente es lo que hemos hecho: cancelar el contrato, abrir la investigación y hacer accesibles nuestros archivos", arguyó la antropóloga forense.

Según la ministra de Cultura, el contrato fue "inoportuno" al haberse realizado en plena cuarentena. "Las investigaciones tienen que seguir de manera abierta y transparente. Nosotros hemos abierto nuestros archivos para hacerlos accesibles y pedir el acompañamiento de todos los entes pertinentes, incluyendo la Comisión de Cultura del Congreso", agregó.

