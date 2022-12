Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: Foto: PCM / Video: RPP Noticias

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, negó que el Ejecutivo pretenda presionar al Congreso para que apruebe las doce propuestas de reforma política; sin embargo, cuestionó que la iniciativa referida a la inmunidad parlamentaria se haya archivado en la Comisión de Constitución sin un debate previo.

"Nosotros no queremos imponer ninguna idea en particular. Hemos hecho nuestra, con algunos cambios, la propuesta de la comisión de Alto Nivel, pero para someterla a debate a todos los peruanos, no para someterla a un archivamiento express. Esto no se puede archivar sin que discutamos", señaló en conferencia de prensa.

Del Solar consideró que las actuales reglas para el retiro de la inmunidad es uno de los motivos de la pérdida de confianza de la población en la política. Por esta razón, el jefe del Gabinete Ministerial insistió en que esta propuesta "se haga realidad a través de un debate profundo y serio, donde se expongan diferentes ideas".

"Invocamos nuevamente a que el tema de la inmunidad se discuta, a que escuchemos las voces de diferentes parlamentarios, a que esto trascienda el ámbito de la Comisión de Constitución y que los peruanos podamos ser testigos que cambien las reglas para que tengamos mayor confianza en nuestra política", agregó.

En otro momento, el presidente del Consejo de Ministros negó que el Ejecutivo pretenda imponer estas iniciativas al Congreso. En su opinión, estas propuestas que fueron trabajadas por un equipo de profesionales tienen por objetivo "revisar las reglas" que han terminado con la confianza de la población en la clase política.

"Nosotros no estamos aquí para imponer ninguna idea, ninguna iniciativa. Estamos aquí, sin embargo, para respaldar la necesidad urgente de que nuestro país reforme la política, las reglas bajo las que se constituyen los partidos políticos, las reglas de las elecciones. Tenemos que ofrecerle algo mejor a los peruanos, ese es nuestro desafío para el Bicentenario", dijo.

Por esta razón, Del solar se mostró a favor que desde el Congreso se modifiquen o se presenten nuevas iniciativas para la reforma política; sin embargo, dejó en claro que deben ser sustentadas, tal como lo hizo el Ejecutivo con el trabajo que se le encargó a la comisión de Alto Nivel y que luego fue presentado al Parlamento para su debate y posterior aprobación.

"Es con esa seriedad que consideramos que deben presentarse las propuestas; no obstante, si hubiera propuestas adicionales en el Legislativo que deben ser discutidas, por supuesto que deben serlo. Lo que merecemos escuchar son los argumentos a favor o en contra. Si se quiere modificar las reglas de los pedidos de confianza, escuchemos los argumentos a favor y en contra", señaló en la conferencia.

