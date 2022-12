Rubén Vargas precisó que debe haber sanciones para los que no respetaron los protocolos claros que regulan el uso de la fuerza en la Policía. | Fuente: AFP

El ministro del Interior, Rubén Vargas, aseguró que su gestión realiza una investigación imparcial y con la "suficiente firmeza" para encontrar las responsabilidades de la "actuaciones irregulares" de la Policía Nacional durante las protestas, donde fallecieron Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez.

En entrevista con el diario Perú21, el miembro del gabinete de Violeta Bermúdez precisó que debe haber sanciones para los que no respetaron los protocolos claros que regulan el uso de la fuerza en la Policía.

"Tenemos que separar a los malos efectivos que podrían haber tenido una actuación irregular. Máxima sanción contra ese policía que denigró el uniforme. Lo que no podemos hacer es denigrar a la institución policial, no podemos atacar a una entidad que-recordemos-sacrificó a muchos de sus miembros para defender a la democracia de dos grupos terroristas que declararon la guerra al Perú en la década de los 80 y 90", dijo.

Rubén Vargas reconoció la expresión de los jóvenes en las calles para defender la democracia y sostuvo que la Policía está en la obligación de garantizar las manifestaciones públicas legítimas.

"Lamentablemente, se han producido enfrentamientos con la consecuencia de dos muertos y varios heridos. Se han producido, sin ninguna duda, actuaciones irregulares que están sometidas a investigaciones", indicó.

Además, el ministro del Interior aclaró que las responsabilidades penales y administrativas tiene que ser individualizadas "no solamente en la parte operativa". Exigió que las responsabilidades tienen que caer "sin importar rangos, ni nombres".

"En este trabajo, el Mininter y la PNP se allanan completamente a las investigaciones. Hay peruanos muertos y heridos, eso no se puede pasar por agua tibia, no se puede tener la mano blanda. Con esto no quiero decir que los responsables de las muertes son efectivos de la Policía, quien tiene que determinar de dónde salió el proyectil que ocasión la muerte de los dos jóvenes es el Ministerio Público", afirmó.

Asimismo, Rubén Vargas informó las responsabilidades administrativas están a cargo de la Inspectoría General de la PNP y, por parte del Mininter, a cargo de la Oficina General de Integridad.

