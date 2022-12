Vizcarra sobre audios: "Es una patraña para tomar el control del Gobierno y permitir la reelección de congresistas"

Martín Vizcarra ofreció un Mensaje a la Nación. | Fuente: RPP Noticias

El presidente Martín Vizcarra ofreció esta noche un Mensaje a la Nación en el que rechazó cualquier acto ilícito dentro de los audios difundidos esta mañana por el congresista Edgar Alarcón sobre el escándalo generado por los cuestionados contratos que firmó con el Estado el cantautor Richard Cisneros, conocido como 'Richard Swing'. El jefe de Estado aseguró que se trata de una maniobra del Congreso para afectar el próximo proceso electoral.

"Todo esto es una patraña que busca desestabilizar la democracia para tomar el control del Gobierno, para permitir la reelección de los congresistas, postergar las elecciones y garantizar su triunfo electoral. Quieren violentar la voluntad popular. A estos personajes no les interesa el país ni la democracia, solo quieren tomar el Gobierno para garantizar su control hasta el 2026. Estamos ante un complot contra la democracia", señaló.

El mandatario señaló que el 29 de julio pasado un periodista de prensa extranjera informó al Ejecutivo sobre el audio difundido este jueves. Pese a que denunció que se trata de una reunión de trabajo "con ningún contenido ilegal", aseguró que el material ha sido editado y sacado fuera de contexto para afectar al Gobierno en momentos en los que se debate importantes temas de la reforma electoral.

"No hay nada ilegal aquí, lo único ilegal es la utilización de una grabación clandestina presentada en una puesta en escena preparada como en las mejores épocas de Vladimiro Montesinos. No voy a negar la conversación, pero fueron coordinaciones internas que se hacen en cualquier institución", mencionó.

"Si quieren vacarme, aquí estoy, con la frente en alto"

En otro momento, el presidente Martín Vizcarra señaló que si el Congreso de la República busca vacarlo, él estará "con la frente en alto y la conciencia tranquila". Esto luego que el congresista Edgar Alarcón revelara unos audios sobre el caso 'Richard Swing'.

El mandatario también destacó que no renunciará al cargo que asumió 23 de marzo del 2018. "Si quieren vacarme aqui estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia", afirmó.

"No voy a renunciar, yo no me corro (...) Que se realicen todas las investigaciones, las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue al fondo de la verdad. Somos el principal interesado en ello", resaltó.

