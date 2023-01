Presidente supervisó el Centro de Atención Autorizado del Bono Familiar Universal, ubicado en el Colegio Fe y Alegría, de Villa El Salvador. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra cuestionó que la cobertura y el interés mediático del caso Richard Cisneros, por el cual se le ha abierto una investigación preliminar, sea mayor al del escándalo de corrupción que involucra a la empresa Odebrecht, luego de que se conociera recientemente que la constructora brasilera ha reconocido haber pagado coimas en otros siete importantes proyectos, además de los incluidos en el Acuerdo de Colaboración Eficaz.

"Estamos hablando de millones en obras que están en funcionamiento. ¿Alguien habla de eso? No, pero el tema más importante es la contratación de una persona por el Ministerio de Cultura. ¿Se dan cuenta de la desproporción? Fiscales, prensa, opinólogos, todo, sobre la contratación de una persona de menor cuantía, pero la aceptación de coimas en estos megaproyectos pasa a un segundo plano", señaló en declaraciones a la prensa.

"Tenga la seguridad de que pronto se va a descubrir, se va a concluir de manera objetiva, que esto no ha sido más que una pretendida cortina de humo, precisamente para que no se hable de esos temas de corrupción tan importante, que son los que estamos combatiendo desde un inicio y vamos a seguir combatiendo hasta el último día de la gestión", añadió.

Durante la supervisión del Centro de Atención Autorizado del Bono Familiar Universal, ubicado en el Colegio Fe y Alegría, de Villa El Salvador, el mandatario recordó que el pasado jueves expresó de manera formal su voluntad de colaborar con las investigaciones desde ahora y no esperar a que termine su mandato, en julio del próximo año, para dar su declaración.

Asimismo, indicó que, luego de el oficio que envió a la fiscal de la Nación en el que se puso a disposición, la titular del Ministerio Público le respondió que existe una investigación preliminar en su contra pero que esta recién va a empezar al final de su mandato. Cuestionó, además, que se mencione una presunta obstrucción de su parte y recordó que facilitó la labor de recojo de información de parte de los fiscales.

"Me parece que para qué esperar tanto tiempo. Yo insistiré, respetando la independencia de poderes, para que en el tiempo más breve que crea conveniente ir y dar todas las explicaciones que demuestren con claridad que no hay ningún delito ni ninguna irregularidad en este procedimiento", dijo.

"Yo no me corro, aquí estoy, y no espero a 28 de julio del próximo año, quiero ir ahora para aclarar porque todo es absolutamente transparente y se ajusta a ley. Es fácil decir cualquier declaración (versión del aspirante a colaborador eficaz), pero (hay) que contrastarla y ahí se van a aclarar la cosas", agregó.

