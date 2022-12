Martín Vizcarra: 'No voy a renunciar, yo no me corro'. | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra, señaló este jueves que si el Congreso de la República busca vacarlo, él estará con la frente en alto y la conciencia tranquila. Esto luego que el congresista Edgar Alarcón reveló unos audios sobre el caso 'Richard Swing'.

"Si quieren vacarme aquí estoy, con la frente en alto y la conciencia tranquila. Nada de lo presentado hoy de manera ilegal constituye causal de vacancia", afirmó.

Durante un Mensaje a la Nación, Martín Vizcarra también destacó que no renunciará al cargo que asumió el 23 de marzo del 2018.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Vizcarra: "Nada de lo presentado el día de hoy constituye causal de vacancia" | Fuente: RPP

"No voy a renunciar, yo no me corro (...) Que se realicen todas las investigaciones, las que correspondan, con la mayor transparencia y profundidad para que se llegue al fondo de la verdad. Somos el principal interesado en ello", resaltó.

"Audios editados y manipulados"

Además, Martín Vizcarra arremetió contra Edgar Alarcón por presentar los audios ante el Pleno del Congreso. También recordó que la Fiscalía ha solicitado levantar al citado legislador su inmunidad parlamentaria para continuar investigaciones pendientes por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, peculado doloso, omisión de funciones y falsificación de documentos.

"Esos audios han sido editados y manipulados maliciosamente y como pueden apreciar buscan adrede convertir un reclamo laboral en un hecho delictivo o poítico, queriendo sacarme palabras fuera de contexto y pretendiendo acusarme de situaciones inexistentes", afirmó.

Asimismo, el Jefe de Estado aprovechó para indicar que nunca negó conocer a Richard Cisneros, más conocido como 'Richard Swing', y reiteró que no intervino en los procesos administrativos de su contratación con el Estado.

"Cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras hemos respondido claramente, no nos van a doblegar, ese compromiso es con cada uno de ustedes y con todo el Perú, nos mantendremos firmes en nuestras convicciones", dijo.

Cabe señalar que el mandatario Martín Vizcarra realizó su mensaje a la Nación en compañía del presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, y la ministra de Justicia, Ana Neyra.

En la mañana de este jueves el presidente de la comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón, presentó tres audios sobre el caso 'Richard Swing'. En una de las grabaciones se escucha la voz del jefe de Estado, quien dialoga con la secretaria de Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa Karen Roca, según afirmó el parlamentario.

"Creo que el país entero ha escuchado lo que contienen estos audios, donde se estaría corroborando nuestra hipótesis de investigación en el caso Richard Cisneros vinculado con el Ministerio de Cultura, otras instituciones y especialmente con Palacio de Gobierno", precisó Alarcón.

NUESTROS PODCASTS

'Entrevistas ADN': En este programa, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, indicó que se realizan todos los esfuerzos para restablecer rutas alimentadoras del Metropolitano y señaló que se requieren diferentes procedimientos para pagar el subsidio a los concesionarios.

Te sugerimos leer