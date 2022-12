Fernando Tuesta presidió la Comisión de Alto Nivel para la reforma política. | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El politólogo Fernando Tuesta, presidente de la comisión para la reforma política, lamentó que las propuestas que presentó este grupo de trabajo "han quedado comprometidas" a la "tensa" relación entre el Ejecutivo y el Congreso. En ese sentido, el analista destacó que "no es posible hacer reforma sin el Gobierno y sin la mayoría en el Parlamento".

"Estamos en un momento crítico porque la reforma ha llevado a nuevos enfrentamientos y esto hace, lamentablemente, que los temas de fondo no sean discutidos (…) De hecho algo se va a aprobar en el Congreso, pero eso no es suficiente porque en otras oportunidades ha habido modificaciones en la ley y eso no amerita titularlas como reforma política", señaló.

En diálogo con RPP Noticias, Tuesta Soldevilla insistió en que la discusión sobre este tema tiene que centrarse en el contenido de los proyectos. Al respecto, cuestionó que varios congresistas se han referido al contenido del informe sin haberlo leído. De igual modo destacó que estas iniciativas "no están escritas en piedra" y, por el contrario, pueden ser mejoradas en el Parlamento luego de un debate.

"Hasta ahora lo que hemos visto son discusiones en relación a utilizar la reforma como un tema de discusión, como un arma y eso se tiene que despejar. Es necesario bajar las tensiones porque en mucho del contenido hay hasta ciertos consensos y la diferencia es la postura con la que se toma. Tenemos que exigir al Ejecutivo y al Parlamento que se avoquen a esto con responsabilidad", dijo.

La comisión de reforma política presentó iniciativas al Ejecutivo.

El politólogo insistió en que sin el compromiso del Ejecutivo y del Congreso no será posible lograr la reforma política. Tuesta señaló que es posible que desde el Parlamento se realicen modificaciones a la ley; sin embargo, estimó que estas no permitirán que al 2021 se cambien las condiciones actuales del sistema político.

"No solamente se requiere voluntad política, sino que esta se traduzca en acuerdos políticos. Sin acuerdos políticos tampoco hay reforma. Eso no logró entenderse en la reunión que hubo en Palacio de Gobierno con las bancadas porque solamente llegar a acuerdos acerca de un cronograma es insuficiente. La idea era ponerse de acuerdo sobre los temas y la dirección de las reformas", indicó.

Luego de recordar que el motivo de estas reformas no es ir en contra del Congreso ni de los partidos, Tuesta pidió a la oposición en el Congreso dejar de ver en este tema "un instrumento como parte de la batalla". Finalmente, advirtió que "el tiempo es ahora el peor enemigo" debido a que las reformas constitucionales cuentan con requisitos de plazo para poder modificar la Constitución.

"Estamos ahora en un entrampe si cada uno va a estar en su equina del ring va a ser bien difícil que esto prospere, pero nosotros abrigamos las esperanzas de que se puede llegar a crear puentes. La esperanza es lo que no vamos a perder, creemos que todavía hay espacios", señaló.

