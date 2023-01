El titular de Energía y Minas calificó de 'impropios' los mensajes recibidos y dijo estar seguro de que estas comunicaciones no representan 'el sentir de un partido que forma parte de la vida democrática del país'. | Fuente: Andina

La tarde de este miércoles, el ministro de Energía y Minas, Miguel Incháustegui Zevallos, reveló a la población los nombres de las personas relacionadas con el partido Acción Popular que le escribieron por WhatsApp sobre una eventual vacancia presidencial.

“Hoy, con profunda convicción democrática, debo señalar que las dos personas cercanas a Acción Popular que se comunicaron conmigo son Daniel Huarcaya Clemente y Santiago Arancibia Ortega. Ambos, de manera inoportuna, me enviaron mensajes que considero impropios”, publicó el funcionario en su cuenta de Twitter. Minutos antes, había comunicado lo mismo luego de que el presidente Martín Vizcarra le cediera la palabra en un acto oficial frente a autoridades locales y regionales.

Arancibia: “No le iba a mandar el mensaje… Se mandó por una llamada que entró”

Santiago Arancibia Ortega (55) figura en el portal de Infogob como afiliado activo de Acción Popular desde julio de 2019. En octubre de ese año, lanzó su candidatura en las elecciones internas del partido. Su objetivo era ingresar a la lista de postulantes por Lima a las Elecciones Congresales Extraordinarias de 2020, pero no alcanzó los votos dentro de la agrupación.

Entre 2010 y 2017, Arancibia fue afiliado del partido Solidaridad Nacional y, anteriormente, entre 2006 y 2008, mantuvo esta misma condición con Renacimiento Unido Nacional (RUNA). Según los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pretendió el puesto de regidor distrital en dos ocasiones: una en el 2002, para el distrito de Breña, con el Movimiento Amplio País Unido; y otra en 2006, para el distrito de Villa El Salvador, con el partido Siempre Unidos. No obstante, ninguna de estas organizaciones políticas obtuvo los votos necesarios para siquiera lograr representación tras esos comicios locales.

De acuerdo con la captura de WhatsApp que compartió el ministro Incháustegui, el mensaje de Arancibia fue el siguiente: “Buen día, Luis Miguel, eres un hombre serio de leyes y tienes gran apellido que cuidar. Sabes cómo se resuelven las crisis políticas entre dos poderes del Estado que ambos tienen su verdad. Evalúa y recuerda el caso de PPK y cómo terminó. Eres aún joven, Miguel. Buen día, que Dios te dé sabiduría para que tomes la mejor decisión”.

En enlace telefónico con RPP Noticias, el propio Arancibia confirmó haber enviado el mensaje, pero aclaró que no existe “ninguna malicia” en el contenido. Además, respecto de Daniel Huarcaya Clemente, detalló que es amigo suyo y que fue por él que conoció a Incháustegui personalmente en un local de Miraflores.

“Tomamos un café en La Tiendecita Blanca hace un tiempo, donde nos reunimos con varios amigos. El ingeniero [Daniel] Huarcaya me lo presentó y, como venía de ser viceministro... Yo soy un economista que promueve inversiones públicas y privadas; entonces, dentro de esa línea, siendo un hombre muy valioso que es un viceministro, finalmente, que atiende la gestión pública en los diversos sectores, quería saber su opinión. Entonces, me dio varias versiones sobre cómo estaban marchando los proyectos mineros en el Perú, los proyectos sociales que se generaban, etc. Con ese antecedente, y viendo estos pleitos que hay entre los dos poderes del Estado, yo le menciono... No le iba a mandar el mensaje... En realidad, se mandó por una llamada que entró…”, explicó el acciopopulista.

El periodista Christopher Acosta rescató en su cuenta de Twitter una foto que habría publicado Arancibia en su Facebook el 2 de setiembre. En la fotografía, aparece en un ambiente del Palacio Legislativo junto al presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama. Según dijo a RPP el congresista acciopopulista Ricardo Burga, la imagen no demuestra ninguna relación y se dio en un contexto de actividad del Congreso sobre la región Loreto. No obstante, Arancibia dijo a este mismo medio que ha visitado el Congreso para reunirse con Merino hasta en dos ocasiones.

Arancibia tiene una foto reciente con el presidente del Parlamento, Manuel Merino de Lama, en la sede del Legislativo. De acuerdo con el parlamentario acciopopulista Ricardo Burga, esta se habría tomado en el marco de 'un evento sobre Loreto'. | Fuente: Facebook Santiago Arancibia

Daniel Huarcaya, ex afiliado de Acción Popular

Sobre Daniel Huarcaya Clemente no existen datos actualizados en Infogob. Sin embargo, en el portal del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), también del JNE, aparece como antiguo afiliado del partido Acción Popular. Según esta información pública, Huarcaya renunció a la militancia en noviembre de 2007. Antes, el partido lo había considerado como miembro de su comité en el distrito de Matucana, provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima.

Tras su renuncia a Acción Popular, el ciudadano integró la plana de afiliados del partido Adelante. En este, habría mantenido un perfil más bajo, sin ser encargado de ningún comité. Su afiliación fue cancelada, luego de que el partido desapareciera el 2012.

A juzgar por las capturas de WhatsApp, los mensajes de Huarcaya al ministro Incháustegui son más directos. En ellos, el ex militante le anticipa que un eventual gabinete de transición, al mando del ahora presidente del Congreso, lo mantendría como ministro. “Según comentarios si se da la vacancia al parecer van a tercerizar el gabinete. Pero la idea es que algunos ministros continuen; principalmente tu. Todo en reserva por ahora”, dice el texto recibido por Incháustegui.

En comunicación con el programa La Rotativa del Aire - Edición Tarde, el presidente del partido Acción Popular, Mesías Guevara, se refirió tanto a Arancibia como a Huarcaya y deslindó cualquier tipo de dirección desde la organización política.

Sobre Arancibia, confirmó que sabe de su afiliación porque este fue pre candidato al Congreso, pero rechazó cualquier aproximación personal. “Yo lo he visto cuando fui presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Lo ví que siempre asistía a ese tipo de reuniones que teníamos, pero nunca he tenido una cercanía con él”.

Respecto de Daniel Huarcaya, Guevara reconoció que también ha asistido a actividades organizadas por el partido, pero a la vez resaltó que no tendría afiliación. “Al señor Huarcaya Clemente lo he visto en algunas oportunidades cuando hacíamos la Cátedra Belaúnde en el partido. Una vez asistió, cuando hubo un evento de... Habrá sido el 2009, aproximadamente, que se acercó porque hablábamos de temas hidroenergéticos. Ahí se apareció, pero nunca más lo he vuelto a ver. Dudo que sea cercano al partido”.

Según el ROP, Huarcaya Clemente renunció a la afiliación del partido Acción Popular en noviembre de 2007. | Fuente: Registro de Organizaciones Políticas - JNE

