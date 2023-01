Las cosas como son

Escucha el canal de podcast de Las cosas como son en RPP Player.

El Comercio publica un artículo del presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuya versión original apareció en el New York Times. Bajo el título de Una nueva oportunidad para el futuro de Chile, Piñera reconoce el contexto histórico de la crisis actual: “No supimos aprovechar el crecimiento para reducir la brecha de ingresos. Muchos sintieron que quedaron atrás, inundados por un sentimiento legítimo de injusticia que desencadenó una ola de protestas sociales”. Por eso, Piñera propone una agenda social ambiciosa que logre un “acuerdo constitucional con participación amplia e inclusiva”. En materia de Derechos Humanos, Piñera afirma que “hay evidencias que dan cuenta de abusos y uso excesivo de la fuerza”. Y concluye: “Todos estos casos están siendo investigados por la fiscalía y serán juzgados por los tribunales de justicia, como corresponde a un Estado de derecho”. Nadie debería alegrarse de las dificultades del vecino, y menos aún aprobar la violencia que dificultas las soluciones reales.

El alcalde de Lima ha tenido que atender la urgencia producida por desprendimientos de tierra y piedras sobre la Costa Verde, en el límite entre Barranco y Chorrillos. Jorge Muñoz ha constatado que las geomallas resistieron a la caída de piedras, pero no son una solución duradera, sobre todo en la perspectiva, previsible, de un terremoto de gran intensidad. Para eso es necesario un plan integral que prevea la cimentación de algunos sectores y la construcción de andenes en ciertos tramos. En el otro extremo de la ciudad, al pie de los cerros de Comas y San Juan de Lurigancho, el Concejo metropolitano ha decidido oficializar y pavimentar una vía de 8 kilómetros construida de manera informal por los vecinos. Entre la playa y los cerros, nuestra capital se debate por ordenar el transporte y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Dos principios resultan indispensables: 1) La colaboración entre los órganos del Estado: municipalidades, ministerios, Autoridad de Transporte Urbano. 2) No ceder ante la presión de intereses privados que proponen soluciones de corto plazo en detrimento del bien común. El caso de los colectiveros ilegales es el más notorio.

La época navideña favorece las noticias sobre aspectos humanos y privados, y no hay nada más humano ni privado que la vida familiar. Al fin y al cabo se trata de la conmemoración de uno de los temas más originales del cristianismo: la historia de un Dios que se hace hombre y que nace en un establo, en el seno de una familia migrante. Ese contexto explica seguramente que La República publique un artículo de la hija mayor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Conocida en Estados Unidos por sus reportajes sobre temas sociales, Alex Kuzcynski se centra en las consecuencias que la incautación judicial ha producido en la casa de campo de su padre. Bajo el título de La casa de Cieneguilla no tiene alas para volar, Alex Kuczynski da cuenta del deterioro de una propiedad inhabitada cuyas ventanas y puertas han sido selladas por orden judicial. El artículo cuestiona la lentitud de las investigaciones, sobre todo cuando se adelantan medidas restrictivas. “Aún no hay ni una sola denuncia fiscal, acusación alguna y mucho menos sentencia judicial, pero ya le han embargado la casa de Cieneguilla…”. El relato de una hija puede aplicarse a muchas familias que tienen derecho a esperar de la Justicia independencia, probidad y rapidez. Si hay algo que podemos desear para todos los peruanos es que el año que se acerca comience con la instalación de la Junta Nacional de Justicia y culmine con procesos judiciales que nos lleven a conclusiones inapelables. Así sabremos que el Perú forma parte de los países en que se combate la impunidad y donde los jueces y fiscales gozan del respeto ciudadano.

Las cosas como son

Te sugerimos leer