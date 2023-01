COVID-19: ¿Cómo serán las etapas de vacunación y qué pasa si alguien no puede acudir a la fecha indicada?

Gobierno dio detalles del nuevo Plan de Vacunación. | Fuente: Foto: Minsa / Video: RPP Noticias

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, explicó que los adultos mayores que formen parte de los grupos de edades convocados por el Gobierno para vacunarse contra la COVID-19 y que no puedan acudir a esta fecha por diversas razones, no perderán la oportunidad de ser vacunados, sino que podrán acudir posteriormente a su local de vacunación. "Si una persona está delicada de salud o le acaba de dar COVID-19 no puede ser vacunada inmediatamente. En el momento que se recupere, así estemos vacunando a los mayores de 70, puede acudir a un centro de vacunación y vacunarse. El mensaje que queremos dar es que todas las personas vamos a ser vacunadas, pero teniendo en cuenta el número de dosis que va llegando, explicó.

En entrevista con RPP Noticias, Violeta Bermúdez explicó que las personas entre 70 y 79 años serán vacunadas luego de que se termine de inmunizar a todos los mayores de 80 años a nivel nacional. No obstante, destacó que en la nueva estrategia de vacunación "se va a ir combinando territorio, edad y disponibilidad de vacunas" según los envíos que realicen los laboratorios.

"Podría darse el proceso en simultáneo si tenemos disponibilidad de dosis. Por ejemplo, de acuerdo a la información que tenemos de Reniec, las personas mayores de 80 años son más o menos 700 mil, pero si tenemos más vacunas podemos ir arrancando con la de 70 a 79. La idea es ir avanzando progresivamente y también, de acuerdo al número de vacunas que vamos recibiendo, vamos a ir escalando en nuestra capacidad de vacunación", detalló.

La jefe del Gabinete Ministerial también precisó que, como parte de la nueva estraregia de vacunación contra la COVID-19, se ha decidio "juntar" a todos los equipos de EsSalud, Ministerio de Salud. Seguro Integral de Salud y el sector privado para que "todos vacunemos a todos".

"Así sea un local o un espacio donde personal de EsSalud aplica la vacuna, se van a aplicar a las personas que residen alrededor de ese local y a quienes se le ha asignado ese centro de vacunación", explicó.

Para agilizar el proceso de vacunación, la representante del Poder Ejecutivo comentó que se ha agrupado a los vacunadores del Ministerio de Salud, EsSalud y de la sanidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, además de las asociaciones de clínicas privadas, para sumarse al equipo que se encargará de aplicar estas dosis a la población.

"En el Perú hay muchos vacunadores, vamos a ir viendo en el camino, de acuerdo al lote de vacunas que vamos recibiendo, si es necesario ampliar con más vacunadores. Recuerden que en nuestro país todas las enfermeras y enfermeros tienen la capacidad de vacuna, pero también la atribución, que es un tema normativo. El Ministerio de Salud está trabajando en esto", señaló.

En otro momento, Violeta Bermúdez señaló que los recientes ajustes en la estrategia de vacunación contra la COVID-19, que empezará este fin de semana en Lima y Callao, tienen por objetivo pasar de una vacunación "institucional" al personal de primera línea para atender a los adultos mayores por ser la población más vulnerable.

En entrevista con RPP Noticias, la jefa del Gabinete Ministerial detalló que entre este fin de semana y el próximo se espera cubrir a toda la población mayor de 80 años de Lima y Callao, donde se concentra una gran cantidad de este grupo poblacional, y por tratarse, además, de regiones que están en riesgo extremo frente a la COVID-19.

Asimismo, comentó que se está diseñando la planificación de la vacunación universal en conjunto con los gobiernos regionales para expandir progresivamente el esquema de vacunación de personas mayores de 80 años a nivel nacional. Al respecto, precisó que se empezará por aquellos que tienen la cadena de frío que requiere la vacuna Pfizer.

"Estamos usando la vacuna de Pfizer, pero esperamos que, hacia finales de mes o comienzos de mayo empiecen a llegar las vacunas de AstraZeneca que ya nos van a permitir llegar a todo el territorio nacional (…) En los siguientes días vamos a incorporar los datos de vacunación de La Libertad, Arequipa, San Martín, Loreto, Cusco y Cajamarca porque ahí ya se inició la vacunación de adultos mayores en simultáneo con la vacunación institucional", explicó.

La ministra precisó que, si bien esta vacunación está prevista para dentro de dos semanas, el Gobierno podría adelantar la fecha en caso se acelere la llegada de las vacunas contra la COVID-19 de parte de los laboratorios. Agregó que, luego de que se coordine con los gobiernos regionales los locales de vacunación, las personas podrán consultar el lugar y día de su cita.

