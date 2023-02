La ministra Mazzetti participó en un acto de recepción de mando del extitular del Minsa, Víctor Zamora. | Fuente: Ministerio de Salud

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se pronunció por primera vez este miércoles desde que juró en ese cargo en el marco de la emergencia sanitaria generada por el nuevo coronavirus a nivel global.

En un acto público de cambio de mando realizado en la sede del Minsa, la ministra manifestó cómo afrontará su sector la emergencia e instó a los profesionales de la salud a continuar con su labor y compromiso en esta situación, pese a las deficiencias en salud que afronta el país.

“Los meses que siguen van a ser de mucho trabajo sostenido, no tanto como hemos estado viviendo subidas y bajadas, que corríamos para aquí o para allá (…) Nosotros donde quiera que estemos en cada una de las regiones, tenemos el reto más grande de nuestras vidas y es un reto que no permite divisiones, que no permite zancadillas, que no permite ineficiencia, que no permite dejadez”, indicó la ministra.

Mazzetti manifestó que las deficiencias sanitarias del país no son recientes, pero que en este contexto de emergencia sanitaria también representan una oportunidad para consolidar el Ministerio de Salud a nivel nacional.

Además, se pronunció respecto de las condiciones en las que trabajan los profesionales de salud a nivel nacional y dijo que antes de asumir el cargo, hubo una reunión con el ministro saliente, Víctor Zamora, a fin de mejorarlas.

“Hace unos días tuvimos una reunión donde hicimos una lluvia de ideas de un montón de cosas que va a ser muy importante implementar a viva fuerza de tal manera que nuestras condiciones de trabajo, de la gente de salud a nivel nacional, puedan ser mejores”, dijo.

