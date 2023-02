Ministro de Educación, Martín Benavides. | Fuente: RPP Noticias

El ministro de Educación, Martín Benavides, informó que el Gobierno publicará un Decreto Legislativo para que los colegios privados informen a los padres sus gastos operativos y la estructura de las pensiones a fin de que se pueda negociar una posible reducción de estos pagos y que los padres puedan evaluar la posibilidad de cambiar a sus hijos a una escuela pública.

En entrevista con RPP Noticias, aseguró que el Estado "no va a dejar solos a los padres frente a este problema". En el caso de las escuelas privadas, señaló que se busca asegurar el pago de pensiones "por un servicio que reciben". En ese sentido, mencionó que "si hay un servicio que no estén recibiendo, tienen que conocerlo y esa pensión de todas maneras debería bajar".

"Lo que hay que asegurar que esa pensión efectivamente refleje las prestaciones que se están dando en la etapa no presencial. No le pueden cobrar algo que no le están dando, y por eso es bien importante que sepan cuáles son los costos que tienen las instituciones educativas privadas (...) Debería costar menos porque hay prestaciones que no se están dando", anotó.

