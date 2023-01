Pedro Olaechea-Martín Vizcarra | Fuente: Presidencia de la República

Choque de poderes. El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, invocó este martes al mandatario Martín Vizcarra rectificarse por una serie de expresiones relacionadas al parlamento y la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. El Jefe de Estado había señalado que las instituciones del país no son de algunos grupos que solo buscan manipularlas o capturarlas con "fines subalternos".

Este hecho marca un nuevo capítulo de la serie de enfrentamientos verbales, en los últimos tres meses, entre los máximos representantes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.

A continuación hagamos un recuento de los desacuerdos entre el mandatario Vizcarra y el congresista Olaechea (Acción República) desde que asumió la presidenta de la Mesa Directiva para el periodo 2019-2020.

Un saludo tardío

El día que Pedro Olaechea juramentó al cargo de presidente del Congreso, 27 de julio, afirmaba que extendía su mano a Martín Vizcarra como una "página nueva" en la relación con el Ejecutivo. Sin embargo, al día siguiente lamentaba que no había recibido una llamada de felicitación del Jefe de Estado.

"Debe estar ocupado con otros asuntos de Estado, no he recibido una llamada, tampoco he recibido una llamada del primer ministro", dijo Olaechea el 28 de julio. El saludo tardaría varias horas para llegar recién durante la Misa Solenme y Te Deum por el aniversario patrio y en las siguientes actividades de la fecha.

"No tenga miedo de gobernar"

A mediados de agosto y en un contexto de conflicto social por el caso Tía María, Pedro Olaechea cuestionó al presidente Martín Vizcarra por audios difundidos entre el Jefe de Estado y autoridades de la provincia de Islay (Arequipa), donde se analizó dejar sin efecto el proyecto minero. "No tenga miedo de gobernar", señaló en aquella oportunidad.

"Invoco al presidente a rectificar públicamente las expresiones que se escucharon en los audios que hemos conocido hace poco, en las que el jefe de Estado sugiere, como solución a las demandas de ciertos grupos, la toma de medidas radicales por parte de la población. Es irresponsable alentar el enfrentamiento entre peruanos", precisó.

"¿Por qué le tienen miedo al pueblo?"

Tras recibir cuestionamientos por su llamado al Ejecutivo para gobernar si miedo, el presidente del Congreso salía aclarar, el 21 de agosto, que la expresión fue con "el mayor de los respetos". Olaechea invocó a un "diálogo franco, directo y sin intermediarios" con el mandatario Vizcarra. Además, extendió la invitación a los ministros y funcionarios de Estado "para trabajar en una agenda conjunta".

Días previos, el mandatario Vizcarra defendió en diversas ceremonias públicas su proyecto de reforma de adelanto de elecciones al 2020. El Jefe de Estado insistía que era necesario un cambio de autoridades para solucionar la crisis política

"¿Por qué alguien se opone?¿Por qué le tienen miedo al pueblo?¿Por qué? El pueblo es quien nos da el mandato", manifestó. En otra oportunidad resaltaba la oportunidad del Perú de enrumbar al Bicentenario con nuevas autoridades.

De la iglesia al Palacio por elecciones

Un 22 de agosto el presidente Martín Vizcarra admitía que el país se encontraba en "una situación de entrampamiento". Recomendaba al Congreso que planteen otra opción a su propuesta de reforma constitucional para elecciones el 2020. "El planteamiento responsable del Ejecutivo es este proyecto de adelanto de elecciones", afirmó.

Tras estas declaraciones, Pedro Olaechea saludó la disposición al diálogo del Jefe de Estado y volvió a plantear una reunión entre ambos poderes de Estado en un punto neutro: la Iglesia de San Francisco (Centro de Lima).

El mandatario Martín Vizcarra terminó por aceptar el dialogo con el Presidente del Congreso, pero en Palacio de Gobierno, descartando la propuesta del legislador de realizar la reunión en un lugar neutro. "Por supuesto que sí, acepto. Y cuando lo determine y coordinemos, aquí en Palacio de Gobierno, donde corresponde la reunión", aseguró.

Finalmente, Pedro Olaechea también aceptó la cita en la sede del Ejecutivo con el objetivo de restablecer "el clima de confianza y gobernabilidad". "Quedo a la espera de la determinación de la fecha y hora de la reunión", expresó a través de un oficio dirigido al Jefe de Estado. Sin embargo, los días pasarían sin que llegue una respuesta.

"Mi mano sigue extendida..."

Tres días despues del envío del oficio, Olaechea saldría para lamentar que seguía sin recibir una respuesta del Ejecutivo por el conducto oficial. "Espero que la reunión que solicito sea puesta en la recargada agenda del señor presidente de la Republica pronto", dijo.

El 28 de agosto, el mandatario Martín Vizcarra respondió respecto de la agenda de la reunión que pensaba mantener con el titular del Legislativo, sobre la propuesta del adelanto de elecciones. "Lo único que vamos a plantear en esa reunión es parte del procedimiento y el cronograma para tratar la reforma constitucional para el adelanto de las elecciones", afirmó.

Y la esperada reunión no llegaba. Olaechea reiteró tres días después su disposición al diálogo con el presidente Vizcarra. "Mi mano sigue extendida esperando la cita presidencial", publicó en su cuenta Twitter.

Finalmente el diálogo entre Olaechea y Vizcarra se dio en Palacio de Gobierno el 3 de septiembre. Durante la cita se trató el proyecto de reforma constitucional de adelanto de elecciones generales y otros temas. Este encuentro llegó tras conocerse que el Titular del Legislativo había enviado a la Comisión de Venecia una solicitud para la opinión sobre unas eventuales elecciones al 2020.

"Fiscalizar no es obstruir" y "minibancadas"

Pedro Olaechea respaldó también a inicios de septiembre la decisión de la Comisión de Fiscalización de investigar las irregularidades que habría cometido el Jefe de Estado por, presuntamente, no haber sometido a debate ante el Consejo de Ministros el proyecto de adelanto de elecciones. "No nos confundamos: fiscalizar no es obstruir, es una obligación que el pueblo nos encomendó", señaló.

"Minibancadas" fue el último calificativo que utilizó Olaechea para arremeter contra grupos parlamentarios, entre los que se encuentra Peruanos por el Kambio, por estar en contra de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional el próximo 30 de septiembre. A través de una columna en un medio local, el presidente del Congreso acusó así a la bancada de Martín Vizcarra y otras cuatro de boicotear la nueva conformación del TC.

