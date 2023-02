Pedro Cateriano dejó el Gabinete Ministerial tras menos de un mes en el cargo. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El ex presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano acudió esta mañana a esta sede del Ejecutivo para reunirse con los representantes del Ejecutivo antes de la ceremonia de juramentación del próximo equipo ministerial que en adelante presidirá Walter Martos, según confirmaron fuentes de RPP Noticias.

"Lo que yo sostengo es que mis declaraciones están, me ratifico. Ya hay que voltear la página, he vuelto al llano. Hay que apoyar al nuevo Gabinete y la gestión del presidente Vizcarra que no es fácil. El presidente Vizcarra ha estado superando, enfrentando, distintas crisis, y eso es lo que corresponde ahora: apoyar al Perú", señaló.

