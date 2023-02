Cateriano dejó el Gabinete tras la negación de la confianza. | Fuente: Foto: PCM

El saliente presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, justificó el Plan de Gobierno que presentó ante el Congreso para intentar obtener el voto de confianza. Sin embargo, cuestionó que algunos congresistas con poca experiencia en la gestión pública, concretamente los de la bancada del Frepap, lo acusaran de haber presentado propuestas que el Gobierno no podría concretar en su último año de gestión.

"La persona que no ha tenido ninguna experiencia en la gestión pública, como lamentablemente hay muchos congresistas que no conocen cómo se maneja el Estado; por ejemplo, los congresistas del Frepap no tienen ningún conocimiento del manejo de la cosa pública: afirmaban cosas que no tenían un sustento en la realidad, pero esto forma parte de un debate democrático y abierto", señaló.

En diálogo con RPP Noticias, Cateriano señaló que el vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, lo "conminó públicamente" durante el debate parlamentario a que cambiara su postura. Sin embargo, recordó que durante su exposición confesó que "ya había estado advertido" de que no obtendría el voto de confianza si no cambiaba al ministro de Educación, Martín Benavides, "porque no había consenso respecto a su permanencia".

Asimismo, reveló que, días antes de su presentación ante el Parlamento, el presidente de esta institución, Manuel Merino, lo citó de manera urgente para manifestarle que no había consenso al interior del Parlamento para extenderle el voto de confianza "porque la ratificación en el cargo del ministro había ocasionado esa situación política".

En otro momento, Cateriano Bellido reveló que el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, le garantizó el apoyo de su bancada, algo que finalmente no se vio reflejado en la sesión de ayer, en la que la bancada votó en abstención.

“Cuando yo asumo el cargo, y sin que yo se lo pidiera sin que mediara pacto alguno, ni ‘yo te doy y tú me das’; de él nace decirme ‘te vamos a apoyar, no te preocupes’. Porque yo lo estaba invitando a que participara a la reunión que había convocado en Palacio de Gobierno”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Él (Acuña) me dijo que ‘no voy a asistir, porque estoy en Trujillo, pero van a concurrir los miembros del grupo parlamentario de APP’. Así aconteció la conversación y, luego, efectivamente, fueron los miembros de APP a la reunión que hubo en Palacio de Gobierno”, agregó.

Al ser consultado por la decisión de APP de votar en bloque en abstención, Cateriano se limitó a decir: “Eso habría que preguntarle al señor César Acuña”. “Es absolutamente coordinada (la votación de APP), de una manera disciplinada”, sentenció.

