Jorge Nieto Montesinos fue ministro de Cultura y de Defensa. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El exministro Jorge Nieto no descartó la posibilidad de asumir -en caso sea convocado por el Gobierno- un cargo en el Ejecutivo, luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la conformación de un nuevo Gabinete Ministerial tras la negación de la confianza de parte del Congreso al equipo liderado por Pedro Cateriano.

"No lo estoy buscando, pero ningún peruano que quiera a su país y que sea leal con sus compatriotas, podría decir que no en estas circunstancias, a pesar de los pesares, porque necesitamos hacer todo lo necesario para enrumbar al país, para salvar vidas, para salir de la pandemia, para generar empleos. Hay un deber con el Perú", señaló a RPP Noticias.

"Es necesario poner al Perú primero y que el presidente convocara a los mejores que tenemos: hombres y mujeres que puedan hacerse cargo de la situación con pertinencia y con responsabilidad y respeto de todos. Sería muy bueno que así sea y ojalá el contrapié que se ha tenido en el Congreso lleve a una reflexión", agregó.

En otro momento, Nieto pidió no "dramatizar" la negación de la confianza al Gabinete Ministerial que presidió Pedro Cateriano y recordó que se trata de una facultad del Congreso de la República. En ese sentido, consideró que el presidente Martín Vizcarra deberá hacer un "reajuste" de la política general del Gobierno para enfrentar la actual pandemia.

"Mi impresión es que Cateriano estaba con una gran convicción alrededor de la reactivación económica, pero lo que nos dijeron los 15 días siguientes es que la pandemia seguía ahí, que no cedía, y por tanto creo que había que colocar el énfasis en un plan de reajuste inmediato de nuestro esquema de salud pública para enfrentar esa situación", opinó.

"Me parece que el Gobierno debe dar señales claras de que su preocupación en este momento es el control de la pandemia porque, entre otras cosas, no va a haber reactivación económica, ni siquiera en las ramas que tienen demanda externa, si no tenemos la pandemia controlada. Controlar la pandemia es el primer paso para la reactivación económica", agregó.

El exministro de Defensa consideró necesario "persistir en el esfuerzo por cohesionar y poder unir a la gente" para enfrentar la pandemia por la COVID-19 que enfrenta el país y los efectos en la salud pública y en la economía que esta ha generado. Asimismo, destacó la necesidad de articular los trabajos de autoridades, empresa privada y sociedad civil en general.

"En esta circunstancia, que es difícil, ha faltado esta cohesión para enfrentar todos juntos esta situación que es mucho más dramática y que reclama mucha más disciplina de los peruanos, entonces hay que persistir en la unión", apuntó.

Te sugerimos leer