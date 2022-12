Eduardo González, ministro de Transportes y Comunicaciones. | Fuente: RPP Noticias

El ministro de Transportes, Eduardo González, aseguró que desde el Gobierno "nunca hemos roto las puertas del diálogo" pese a que no se pudo alcanzar un acuerdo con el gremio de transportistas que realiza un paro. Al respecto, precisó que antes de esta reciente protesta si sector mantuvo 12 reuniones de trabajo con este gremio.

En diálogo con RPP Noticias, el ministro recordó que el jueves pasado varios representantes del Ejecutivo sostuvieron una reunión con el gremio de transportistas en el que se señaló "con absoluta claridad la posición del Gobierno" en relación con las propuestas, teniendo en cuenta que son un gobierno de transición en emergencia, además de la crisis que enfrenta el país.

"Les pedimos que ellos planteen una contrapropuesta, no la hicieron. Después insistieron en sus propuestas originales y de esa manera nosotros le dijimos que levanten su medida y seguimos dialogando. Nosotros, en base a lo señalado por la Constitución, hemos procedido a despejar las vías, hemos invocado a los gremios a que también pacíficamente la desalojen y estamos avanzando, hoy creemos a una normalidad absoluta en todo el país", señaló.

Tras destacar que actualmente la mayoría de las vías centrales del país están despejadas, el ministro precisó que "las puertas del diálogo siempre están abiertas para continuar conversando y trabajando por el mejor desarrollo del país". No obstante, aclaró que el Gobierno ya ha explicado "qué cosas sí podemos hacer" sobre las nuevas demandas.

"El diálogo está abierto, las puertas del ministerio están abiertas, pero nosotros no podemos dialogar si ellos no desalojan las vías. Ese fue nuestro pedido. Nosotros les hemos dicho: desalojen las vías totalmente, en todo el país, y las puertas continúan abiertas y continuaremos el diálogo", agregó el ministro.

Gobierno no llegó a acuerdo con gremio

El Gobierno informó que no llegó a un acuerdo con el gremio de transportistas. En conferencia de prensa, los ministros de Estado que participaron en las reuniones con dirigentes transportistas informaron que este gremio no aceptó sus propuestas; sin embargo, anunciaron que estas medidas serán aplicadas "de manera unilateral".

El ministro de Transportes, Eduardo González, informó que uno de los temas centrales debatidos con el gremio de transportistas es el pedido para la devolución del 100% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Al respecto, recordó que existe un Decreto de Urgencia donde se dispone la devolución del 53%.

Asimismo, el ministro destacó que el Gobierno les comunicó su intención de poder presentar un proyecto de ley donde se pueda devolver el 80% del ISC; sin embargo, los manifestantes insistieron en su propuesta original para la devolución sea del 100%, pese a que el Gobierno les manifestó "que no se puede hacer".

Otro tema solicitado por los transportistas es que se rebaje en 3 soles el precio del combustible, algo que, según el ministro, "no está al alcance de nuestras manos". Sobre este asunto, el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, aclaró que el Perú importa el 56% del Diesel que consume, por lo tanto los precios se basan en el mercado internacional y en los últimos 3 meses estos se han incrementado en 43%.

El ministro de Transportes también recordó que anteriormente este gremio ha planteado que se prorrogue la exoneración del IGV, además de programas de regularización de multas, rebaja de multas, trámites electrónicos, entre otros. Sin embargo, algunos pedidos, como la devolución del 30% de los peajes, "no es posible" debido que obedecen a contratos internacionales con empresas que tiene a su cargo estas rutas.

"Nos han planteado algunos temas que no podemos acceder: que se elimine el pago del 100% de las multas. Es un compromiso del Estado con todos los peruanos. ¿Podemos generar un beneficio a alguien que no tiene SOAT, a alguien que conduce en ebriedad? Creemos que eso no puede producirse y le hemos dicho que en esas cosas no vamos a ceder", señaló.

