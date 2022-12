Gobierno no llegó a acuerdos con el gremio de transportistas. | Fuente: RPP Noticias

El Gobierno informó que no llegó a un acuerdo con el gremio de transportistas. En conferencia de prensa, los ministros de Estado que participaron en las reuniones con dirigentes transportistas informaron que este gremio no aceptó sus propuestas; sin embargo, anunciaron que estas medidas serán aplicadas "de manera unilateral".

El ministro de Transportes, Eduardo González, informó que uno de los temas centrales debatidos con el gremio de transportistas es el pedido para la devolución del 100% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Al respecto, recordó que existe un Decreto de Urgencia donde se dispone la devolución del 53%.

Asimismo, el ministro destacó que el Gobierno les comunicó su intención de poder presentar un proyecto de ley donde se pueda devolver el 80% del ISC; sin embargo, los manifestantes insistieron en su propuesta original para la devolución sea del 100%, pese a que el Gobierno les manifestó "que no se puede hacer".

Otro tema solicitado por los transportistas es que se rebaje en 3 soles el precio del combustible, algo que, según el ministro, "no está al alcance de nuestras manos". Sobre este asunto, el ministro de Energía y Minas, Jaime Gálvez, aclaró que el Perú importa el 56% del Diesel que consume, por lo tanto los precios se basan en el mercado internacional y en los últimos 3 meses estos se han incrementado en 43%.

El ministro de Transportes también recordó que anteriormente este gremio ha planteado que se prorrogue la exoneración del IGV, además de programas de regularización de multas, rebaja de multas, trámites electrónicos, entre otros. Sin embargo, algunos pedidos, como la devolución del 30% de los peajes, "no es posible" debido que obedecen a contratos internacionales con empresas que tiene a su cargo estas rutas.

"Nos han planteado algunos temas que no podemos acceder: que se elimine el pago del 100% de las multas. Es un compromiso del Estado con todos los peruanos. ¿Podemos generar un beneficio a alguien que no tiene SOAT, a alguien que conduce en ebriedad? Creemos que eso no puede producirse y le hemos dicho que en esas cosas no vamos a ceder", señaló.

Pedidos imposibles y déficit fiscal

Por su parte, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, señaló que "los transportistas han hecho unos pedidos imposibles de atender porque nuestra función es atenderlos a ellos, pero también al país" sin considerar la situación económica que atraviesa el país por la pandemia que ha obligado a que el Perú tenga que prestarse 17 mil millones de dólares.

Tras calificar de "demanda inaceptable en este país y en cualquier país que se respete" la devolución del 100% del ISC, el ministro de Economía recordó que el actual Gobierno, al ser de transición y emergencia, "tiene que atender a todos y este sector no ha sido desatendido".

Mendoza señaló que el Gobierno realizó "ofertas concretas" como la reducción del precio de los combustibles, agilización de las devoluciones, entre otros. De igual modo, mencionó que el rubro de transporte de carga y de pasajeros también se han beneficiado con el programa Reactiva Perú. Así, reveló que el año pasado más de 11 mil transportistas de carga recibieron este crédito por 3 millones de soles, así como más de 2 mil transportistas de pasajeros.

"El Ejecutivo ha hecho una oferta buenísima en relación a las atenciones que estamos dando a otros sectores que también lo necesitan", apuntó.

"Hemos sido tolerantes, pero esto tiene que terminar"

Por su parte, el ministro del Interior, José Elice, señaló que a Policía Nacional del Perú (PNP) intervendrá "con la ley en la mano" para reestablecer el orden público tras el bloqueo de carreteras como parte del paro de transportistas a nivel nacional.

"Esta no es una amenaza, es una función y un deber del Estado. Recuperar el orden público para todas y todos los peruanos, recuperar la seguridad pública para todas y todos los peruanos", indicó durante una conferencia de prensa sobre las propuestas del Gobierno a los transportistas para poner fin al paro nacional.

José Elice destacó que la PNP ha venido escoltando la distribución de oxígeno medicinal que llega desde Ecuador y Chile hasta los diversos centros de salud para atender a pacientes con la COVID-19. Además, sostuvo que debido a las vías obstruídas se tuvo que hace un puente aéreo con helicópteros para trasladar 40 cilindros de oxígeno hasta el Hospital de Huaycán.

"Hemos sido tolerantes mientras el diálogo se estaba desarrollando, pero esto tiene que terminar, la Policía en estos momento está en alerta máxima y va a iniciar intervenciones directas sobre aquellas personas que obstruyan el tránsito de vehículos de todo tipo y para todo fin", dijo.

