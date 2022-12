Ministro de Salud se refirió al caso Ana Estrada | Fuente: Karel Navarro

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, se mostró a favor de la decisión del Poder Judicial de ordenar al Ministerio de Salud y a EsSalud respetar la decisión de la psicóloga Ana Estrada de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.

"Como opinión personal, con esto no quiero comprometer ni al Ministerio de Salud como institución ni al Gobierno, yo personalmente estoy de acuerdo con la disposición dada y, en función de eso, también es mi posición personal, que el Ministerio no debiera apelar a esa decisión; sin embargo, hago la salvedad de que los procuradores, a quienes le corresponde intervenir, tienen autonomía, el procurador no depende del ministro de Salud", explicó.

Tras precisar que este tema se conversará y expondrá sus razones, el ministro recordó que los procuradores dependen orgánicamente del Ministerio de Justicia, aunque reiteró que estos funcionarios cuentan con autonomía.

Según la resolución de este caso, el juez constitucional Jorge Luis Ramírez Niño de Guzmán declaró “fundada en parte” la demanda que entabló Estrada y ordenó que en este caso se inaplique el Artículo 112 del Código Penal, que sanciona el llamado homicidio piadoso, para que no puedan ser procesados los que la asistan a la psicóloga en el proceso.

También se le ordena a EsSalud brindar las condiciones administrativas, prestacionales y sanitarias para el ejercicio del derecho a la muerte en condiciones dignas de Ana Estrada.

Asimismo, se ordena a la Comisión Médica Interdisciplinaria de EsSalud que elabore el plan y el protocolo, que deberá presentar su informe en un plazo de 30 días, para que se realice este procedimiento.

