En casi todos los países se multiplican las preguntas sobre lo que podemos esperar de la medicina, de las previsiones epidemiológicas, del confinamiento, de la reactivación económica, del retorno gradual a la plena actividad y de los cambios duraderos en nuestra manera de vivir y relacionarnos con los demás. Nadie tiene respuestas seguras, ni siquiera países como Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán que han logrado el objetivo de cero contagios. Se registran en todas partes actos de desacato ante las medidas sanitarias: un pueblo de California reanuda hoy sus actividades económicas, un entierro judío jasídico produce una aglomeración en Nueva York, un imam ortodoxo organiza una peregrinación a La Meca, vendedores ambulantes desafían las consignas sanitarias y en el Perú decenas de miles de provincianos deciden regresar a pie a sus lugares de origen.

El filósofo Miguel Giusti ha concedido una larga entrevista a la Agencia Andina en la que cuestiona el impacto que la pandemia tendrá sobre nuestras concepciones de “la solidaridad, la libertad, la democracia y la globalización”. Giusti destaca la influencia que tiene el duelo sobre nuestra manera de vivir la pandemia. Y afirma que “el mal llamado orden mundial y el orden social están fundados en una jerarquía de valores profundamente inmoral”. El filósofo peruano concluye citando a su ilustre colega alemán Jürgen Habermas: “Nunca hemos sabido tanto sobre lo que no sabemos”.

Así llegamos al Día de los Trabajadores, que se conmemora desde fines del siglo XIX el primer día de mayo. Nunca como ahora ha sido tan patente que la organización económica debe orientarse a permitir que cada persona pueda vivir de un trabajo digno. En los países en los que el Estado paga una subvención por el desempleo, las listas de desempleados han superado a las que se registraron durante la Gran Depresión de 1929. En nuestro país, las federaciones de trabajadores están participando en instancias creadas por el gobierno y en el Acuerdo Nacional. Nada ayudaría más a la reactivación económica que un clima de diálogo entre empresarios y trabajadores. Debemos aprovechar la crisis para reformar la vieja “normalidad laboral”, marcada por la informalidad para la mayoría y la rigidez para la minoría.

La Justicia ha tomado ayer decisiones sobre las prisiones preventivas de Keiko Fujimori y Susana Villarán. Aunque las consideraciones judiciales de ambos casos son diferentes, esperemos que el impacto de sus liberaciones sirva para apaciguar el espacio público y favorecer la unidad del país ante la amenaza común a todos. Y esperemos también que se acelere la liberación de presos sin condena y expuestos al riesgo de contagio. También el presidente del Congreso ha reiterado que el Poder Legislativo no será obstruccionista. Lo sabremos cuando responda a la solicitud de Facultades legislativas, así como a mediados de mayo, cuando el gabinete de Vicente Zeballos solicite la confianza ante la Representación Nacional.

El escritor turco Orhan Pamuk anuncia la aparición de una novela que narra la epidemia de peste que asoló su país y el mundo asiático en 1901, Noches de plaga. El Premio Nobel de Literatura 2006 recuerda en un artículo publicado por El País que Turquía ha sido siempre un punto de contacto entre Oriente y Occidente, en particular su ciudad, Estambul, que tiene una parte en Europa y otra en Asia. Pamuk sostiene que la historia y la literatura muestran que lo más constante en las pandemias es la tendencia a designar un culpable: los judíos en Europa, los no musulmanes en Turquía, los extranjeros, pelirrojos, homosexuales, los no piadosos y así sucesivamente. Hoy el culpable designado es la China. Sin embargo, Pamuk halla señales de optimismo bajo el actual “islamismo moderado” del presidente turco Recep Erdogan: “El gobierno ha adoptado una actitud laica, ha prohibido los funerales y tomado la rotunda decisión de cerrar las mezquitas los viernes… Nuestro miedo es grande, concluye, pero también cauto y paciente”.

