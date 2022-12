Shack se pronunció sobre el caso de la vacunación irregular a funcionarios públicos y empresarios. | Fuente: Composición

El contralor de la República, Nelson Shack, se pronunció sobre el caso de la vacunación irregular contra la COVID-19 a empresarios y funcionarios, fuera de los ensayos clínicos del laboratorio Sinopharm.

En conversación con Ampliación de Noticias, el contralor señaló que su institución solo tendrá la potestad de investigar a los que recibieron la vacuna y trabajan para el Estado, más no a los empresarios o los que son parte del ensayo clínico puesto que esto pertenece al sector privado.

"La Contraloría está haciendo su trabajo, pero todos sabemos que el ensayo clínico opera desde el privado donde no tenemos competencia", dijo Shack. Asimismo, reveló que su institición no tiene capacidad sancionadora por lo que no se podrían efectuar las medidas necesarias.

"Me temo que muchas de estas situaciones van a quedar no como una sanción ejemplar, que es lo que creo que corresponde. Llevamos más de un año intentando recuperar la capacidad sancionatoria", indicó.

CAMPAÑA INCOMPLETA

Por otro lado, Shack informó sobre el panorama en el que se viene desarrollando la campaña de vacunación ya que la entidad a la que pertenece es la que viene haciendo los controles.

Indicó que aún falta completar el padrón del personal de salud al que le corresponde la vacuna. "Hasta el momento, no se tiene un padrón de todas las personas que serán vacunadas en orden de relación con la primera fase y eso lo hemos comunicado", indicó.

El contralor precisó que le corresponde al Ministerio de Salud ordenar esta lista. "El responsable es el Ministerio de Salud y es por eso que este no cuenta con todos los datos. La pandemia reveló también la precariedad institucional. Este ha sido el primer padrón que por primera vez en una sola base de datos contiene a todos los profesionales de la salud", reveló.

