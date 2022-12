Minjus: Decreto sobre deshacinamiento permitirá que hasta 7 mil internos sean beneficiarios

El ministro Castañeda indicó que hasta 7 000 internos pueden verse beneficiados con el nuevo decreto. | Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, se pronunció la noche de este jueves respecto del decreto legislativo que emitió el Poder Ejecutivo en el que se establece disposiciones de carácter excepcional para el deshacinamiento de los penales y centros juveniles por riesgo de contagio de la COVID-19.

En declaraciones a la Rotativa del Aire de RPP Noticias, el titular del sector Justicia destacó que el Ejecutivo ya ha utilizado herramientas para reducir la población penitenciaria y que, hasta el momento, hay 1 355 internos que dejaron los penales. Agregó que con este decreto se apunta a que 7 000 internos, que purgan prisión por delitos menores, sean liberados.

“Hablamos de un universo de posibles beneficiarios de un techo de aproximadamente 7 000 internos procesados por delitos no prohibidos y como hemos dicho en el Parlamento no vamos a poner en riesgo la seguridad ciudadana y se han establecido la lista de conductas delictivas que no van a ser objeto de una decisión. Hablamos de conductas que afectan a la seguridad ciudadana como tema de los secuestros, homicidios etc. y también el tema de corrupción de funcionarios”, dijo.

Control judicial

Castañeda precisó que con este decreto, la cartera que lidera, a través del Instituto Nacional Penitenciario, entregará listas de internos que consideren pueden ser liberados a las autoridades del Poder Judicial, quienes serán las que finalmente se encargarán del control, junto con la participación del Ministerio Público.

“El INPE solo propone las listas, pero quien va a realizar el control de estas listas y el cumplimiento de los requisitos siempre va a ser el Poder Judicial y el Ministerio de Público va a tener la oportunidad de oponerse o de aceptar las listas que proponga el INPE, entonces esa garantía de control judicial”, manifestó.

Compra de grilletes

El ministro sostuvo que la norma se refiere a la implementación de herramientas tecnológicas en el sistema penitenciario, entre las cuales está el uso de los grilletes electrónicos para que sean considerados por los jueces como una alternativa al encierro. Dijo también que su cartera invertirá 50 millones de soles para comprar 8 000 de estos dispositivos.

“Aproximadamente (vamos a invertir en) unos 8 000 grilletes electrónicos con la finalidad de poder atender este techo de 7 000 y que sea una primera etapa en donde ofrecemos al sistema de justicia una alternativa real. Es decir, cuando los jueces cuando decidan las prisiones, su único camino no sea la prisión, sino que valoren y que haya alternativa y la alternativa moderna es el uso del grillete electrónico”, comentó.

El Ejecutivo promulgó este jueves el decreto legislativo mediante el cual un objeto e busca establecer un cuerpo de disposiciones de carácter temporal o permanente para regular supuestos excepcionales de cesación de prisión preventiva, remisión condicional de pena, beneficios penitenciarios y de justicia penal juvenil; así como sus respectivos procedimientos especiales cuando corresponda.

