Carlos Morán, ministro del Interior. | Fuente: Mininter

El ministro del Interior, Carlos Morán, criticó que tres delincuentes extranjeros, detenidos el pasado 7 de noviembre por el robo de relojes de marca y asalto a un turista chileno, se fugaran este fin de semana de la carceleta de la DIV POL SUR 1, Depincri de Miraflores, y aseguró que algún "policía que no cumple con su deber se va a su casa".

"(…) Expresar nuestra profunda indignación por lo que ha sucedido. Es inaceptable que el esfuerzo de la Policía, de los buenos policías que trabajan para combatir y detener a estos delincuentes, se vaya al trasto por la acción negligente o complicidad de malos elementos de la Policía", señaló.

Según el parte policial, al momento de realizar el relevo policial a cargo de la vigilancia de la carceleta, hallaron los barrotes limados y doblados. Al respecto, el titular del Mininter recordó que como primera medida se dispuso separar del cargo al oficial responsable "y a los que estén involucrados en esta acción sinceramente condenable".

Morán también cuestionó que el vigente régimen disciplinario "ha servido para generar más impunidad" debido a que "trámites engorrosos y burocráticos" no permiten sancionar y separar a malos policías. En ese sentido, anunció que presentará una iniciativa "para hacer los procesos sumarísimos y separar a los malos elementos de la Policía inmediatamente".

"No lo podemos hacer ahora, pero lo vamos a hacer con esta iniciativa legal que vamos a presentar al Gabinete sobre la idoneidad del personal policial, de tal forma que ya no vamos a esperar estos trámites engorrosos que permiten que no se pueda ejercer la función sancionadora de los órganos de control oportunamente. Policía que no cumpla con su deber, como lo que ha pasado en Miraflores, se irán a su casa", dijo.

Te sugerimos leer