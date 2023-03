De acuerdo con el ministro, estamos en medio de “una inminente segunda ola de contagios” de COVID-19. | Fuente: Andina

El ministro de Salud, Abel Salinas, ha anunciado que le dará prioridad a la detección de nuevos casos de COVID-19 en el Perú mediante las pruebas moleculares, desplazando a las pruebas serológicas.

En una entrevista con Canal N, el ministro aseguró que dichas pruebas, mal llamadas rápidas, no sirven en el diagnóstico.

“Las pruebas moleculares son las de diagnóstico por excelencia. Hay variedades, ahora hay pruebas muchas más rápidas de antígenos. Las pruebas serológicas, mal llamadas rápidas, como todos ya entendimos y ya no es motivo de discusión, tienen otro objetivo. No sirven exactamente para hacer diagnóstico. Vamos a ordenarnos en esto”, afirmó.

Sin embargo, eso no significa que dejarán de usarlos definitivamente. “Sí las podemos utilizar, pero tienen otro objetivo. Por ejemplo, para los estudios de cero prevalencia: saber si una población o una localidad, en un determinado tiempo, se ha contagiado o ha estado en contacto con el virus o no, para tomar medidas posteriores”, aseguró.

Además, informó que ya se reunió con la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien seguirá apoyando en las acciones contra la pandemia.

También se refirió al tema de las vacunas y cuándo llegarían a Perú. “La vacuna puede demorar y no va a ser de fácil aplicación ni tampoco masiva. Tenemos que aprender a cuidarnos y para eso hay que tener algunos mensajes mucho más claros, mucho más precisos, menos de persecución, no sancionatorios, no de complicidad, sino de protección y cuidado”, finalizó.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer