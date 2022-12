La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante lamentó que sus declaraciones sobre la reforma política han sido tergiversadas. | Fuente: Andina

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, negó este martes haber convocado o sugerido una movilización de usuarios de programas sociales para exigir la reforma política que impulsa el gobierno del presidente Martín Vizcarra.

"En ningún caso he señalado ni que convoco, ni que sugiero una movilización ni de programa sociales, ni de usuarios del programas sociales porque eso va en contra de cualquier tema ética respecto a la función que yo ejerzo como servidora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social", señaló Paola Bustamante desde Madre de Dios a RPP.

Paola Bustamente explicó que sus declaraciones sobre la reforma política en una entrevista radial fueron tergiversadas y que solo comentó el derecho de los ciudadanos a "comunicar, movilizarse y transmitir su voluntad" sobre este tema.

"En ningún momento he hecho esa declaración, ni lo haría, porque eso no corresponde a un funcionario ni a un servidor público. Soy la primera que he sacado normas señalando el no uso político de los programas sociales, que no se convoque a usuarios a eventos públicos y por lo tanto me ratifico a ellos y no hice una declaración en ese sentido", enfatizó la ministra.

"Mala información transmitida por Violeta"

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante sostuvo que esta "mala información" ha sido transmitida por el congresista Gilbert Violeta (Contigo) lo que dio origen a una "mala información en cadena". Por lo que se comunicará más tarde con el parlamentario.

Además, precisó que tuvo un diálogo telefónico con la legisladora Luz Salgado (Fuerza Popular) para explicar el contexto de sus declaraciones, ya que había tenido noticia de algunos cuestionamientos.

Finalmente, Paola Bustamante indicó que nadie puede oponerse a la decisión libre de la población a movilizarse por un tema como la reforma política.