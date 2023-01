Ministra de Trabajo: Desde el martes independientes podrán conocer dónde y cuándo cobrar el bono

La ministra sostuvo que se está coordinando para que el pago se realice también en los agentes del Banco de la Nación. | Fuente: Andina

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, anunció que desde el próximo martes los trabajadores independientes sabrán cuándo y dónde podrán acceder al bono de 380 soles que ha dispuesto el Gobierno para los trabajadores independientes debido a las medidas adoptadas para frenar el avance del nuevo coronavirus.

En declaraciones a RPP Noticias, la titular del MTPE comentó que ella estuvo encargada de elaborar el padrón de personas que se beneficiarán de este bono, el mismo que se aprobó el último jueves. Agregó que previamente, el lunes, informarán sobre los lugares en los que se podrá realizar el cobro.

“El martes los beneficiarios van a tener la noticia de lugar y la fecha en la que les va a corresponder hacer el cobro de este bono (…) El lunes después del mediodía, el Ministerio de Trabajo va a sacar un comunicado en su portal web de los lugares y las oportunidades en que van a poder hacer el cobro a partir del día martes. Estamos trabajando incansablemente con ese objetivo”, comentó.

Pago en agentes del Banco de la Nación

Cáceres comentó también que están coordinando con el Banco de la Nación para que el cobro de este bono se dé no solo en las ventanillas, sino también en sus agentes a nivel nacional a fin de evitar la aglomeración de personas en las sedes de esta entidad bancaria.

“Vamos a apelar al Banco de la Nación no solo para que puedan atender en ventanilla a los beneficiarios de este bono, sino que también podamos recurrir a los agentes. El Banco de la Nación tiene alrededor de 6,000 agentes a nivel nacional, con lo cual vamos a dispersar la concentración de personas, vamos a evitar la aglomeración a efectos de que este pago, este desembolso pueda ser de la manera más rápida y más eficaz posible”, dijo.

Criterios para inclusión

Cáceres también comentó que para elaborar esta lista recurrieron al Padrón General de Hogares, que tiene la información enviada por los municipios y que aplicaron tres criterios para escoger a los eventuales beneficiarios.

"Sobre la información del Padrón general de Hogares hemos aplicado tres criterios:

1-Que este trabajador independiente que pertenece a ese hogar vulnerable, no reciba mensualmente un promedio superior a 1,200 soles, esa es la primera valla o el primer filtro, a partir del promedio de sus ingresos.

2-Que no se encuentre trabajando ni para el estado ni para una empresa privada.

3-Que no sea beneficiario de alguno de los programas que el MIDIS registra y otorga como por ejemplo Juntos, Pensión 65 y el programa Contigo y evidentemente que no haya recibido el bono Quédate en Casa, que es el que recientemente se ha aprobado porque estamos enfocándonos en esos hogares que no siendo pobres están muy cerca de serlo en razón de la supresión de sus actividades económicas".

"El martes los beneficiarios van a tener la noticia de lugar y la fecha en la que les va a corresponder hacer el cobro de este bono ", dijo la ministra Cáceres. | Fuente: RPP Noticias

