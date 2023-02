Zulema Tomás llegó al Minsa en enero de este año. | Fuente: Foto: Minsa

"De ninguna manera ha habido ningún tipo de intercambio". Con esta frase, la ministra de Salud, Zulema Tomás, se refirió a la renuncia de su esposo, Miguel Palomino, al cargo de confianza de Coordinador de Gestión de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) tan solo tres días en este puesto.

"Yo no voy a volver a tocar más este tema, pero tengo que decir: mi esposo no es reciente que esté trabajando. Tenemos que tocar temas importantes, estas cosas no pueden empañar las cosas que se están haciendo en beneficio de la salud públicos. Son lamentables estos ataques al Gobierno y a mi persona", dijo en Radio Nacional.

La titular del sector Salud negó un "intercambio" en la contratación de su esposo y recordó que anteriormente ha trabajado como funcionario público. En ese sentido, dijo que denuncias contra su esposo son "el costo de sacar decretos en beneficio del ciudadano".

"Tanto yo como mi esposo somos servidores públicos por más de 30 años. Nuestras declaraciones juradas de intereses son totalmente transparentes. No existe ningún nepotismo, yo no he intervenido absolutamente en ningún contrato; es más, es importante señalar que esto es el costo de ser ministra de Salud", dijo.

En declaraciones a la prensa, Tomás consideró que los cuestionamientos por este caso se da en respuesta a "la lucha frontal contra la corrupción" que lleva a cabo el Gobierno. Asimismo, dijo que su cargo se encuentra a disposición del presidente Martín Vizcarra.

"No voy a hablar más del tema, solo tengo que señalar que aquí no ha habido ningún conflicto de intereses. No es nepotismo, pero para evitar todo este proceso mi esposo ha renunciado. Renuncia para evitar estos escarnios que se están haciendo y, sobre todo, porque hay una familia de por medio", dijo.

