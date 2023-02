Ministra de Justicia: El Congreso no tuvo voluntad política para adelantar debate de la vacancia presidencial

La ministra sostuvo que son respetuosos de la decisión del Legislativo. | Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Ana Neyra, ministra de Justicia y Derechos Humanos, indicó la noche de este jueves que el Congreso no tuvo la voluntad política de atender el pedido del presidente de la República, Martín Vizcarra, para adelantar el debate de la moción de vacancia en su contra para este viernes.

En declaraciones a RPP Noticias, la ministra señaló que la situación actual genera inestabilidad en el país, por lo que el Ejecutivo planteó resolver el tema de la vacancia a la brevedad. Sin embargo, no recibieron una respuesta positiva por parte del Legislativo, aunque precisó que son respetuosos de esta decisión y que el mandatario acudirá el lunes.

“Nos parece importante de que esta situación se defina, porque el impacto que tienen el país el hecho de que no tengamos claridad sobre quién va a ser el presidente no es menor y por eso era necesario que esto se defina pronto, pero el Congreso, citando normas reglamentarias, ha señalado que esto no sería posible. Un acuerdo del Pleno se puede revertir con el acuerdo de otro Pleno, pero parece que no ha habido la voluntad política de hacerlo”, dijo.

Sobre pruebas contra el mandatario

Ante la posibilidad de que pueda revelarse información que comprometa la situación del presidente Vizcarra durante el fin de semana, la ministra sostuvo que desde hace varias semanas se especula sobre lo mismo y no hay nada aún. Agregó que si alguien cuenta con esta información debería dejar los cálculos políticos de lado y revelarla por el bien del país.

“No tenemos ningún temor, porque evidentemente el presidente ha asegurado que él no ha recibido ningún dinero, pero en todo caso lo que yo animaría que si alguien tiene una información relevante para el interés público dejemos los cálculos políticos y hagamos lo que sea responsable para el país”, manifestó.

Cuestionó celeridad de trámite

Neyra también se refirió a la rapidez con la que se tramitó este nuevo pedido de vacancia presidencial y lo comparó con el pedido anterior, el cual dijo que tenía audios de respaldo y una investigación; sin embargo, el actual solo se basa en el dicho de colaboradores eficaces y se ha desestimado cualquier pesquisa en comisiones.

“En este caso en realidad ni siquiera se busca aceptar los pedidos de algunos congresistas, que buscan por lo menos investigar los hechos, sino que inmediatamente se cree como que fuera absolutamente cierto lo dicho por un colaborador eficaz y se quiere vacar a un presidente”, sostuvo la ministra.

