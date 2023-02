Ana Teresa Revilla, ministra de Justicia y Derechos Humanos. | Fuente: Andina

Luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara la disolución del Congreso de la República, Mercedes Aráoz fue nombrada presidenta encargada del Perú, una asunción que fue considerada por ella misma como un “acto político”. Días después, anunció su renuncia al cargo de vicepresidenta de la República a través de su cuenta de Twitter, haciendo pública una carta dirigida al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea.

"Espero que mi renuncia conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país", tuiteó hace poco más de un mes. Sin embargo, su situación sigue siendo una incógnita, sobre la que ha hablado la actual ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, quien al ser consultada sobre si la exparlamentaria continúa siendo la vicepresidenta, en una entrevista al diario El Comercio respondió: “Para nosotros sí”.

Asimismo, la funcionaria fue consultada si, teniendo en cuenta de que no hay un Congreso en funciones y no se tiene clara la situación de Aráoz, el presidente viajará al exterior del país, algo que él mismo ha descartado.

“Es mejor que el presidente no viaje al exterior, el presidente tiene que ocuparse por los temas internos y es lo que él ha mencionado. (…) Le informamos que la segunda vicepresidenta tiene que presentar su renuncia ante el presidente del Congreso y eso no había ocurrido. Entonces, no se le había aceptado formalmente la renuncia.”, explicó y aseguró que la decisión de disolver el Congreso fue “bastante esperada”.

SOBRE LA DEMANDA COMPETENCIAL

Por otro lado, la ministra de Justicia se pronunció sobre la admisión a trámite de la demanda competencial por la disolución del Congreso, presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea.

En este contexto, Revilla descartó que sea ella la encargada de sustentar la postura del Ejecutivo ante el TC. “No me corresponde como ministra, sino a los procuradores. En este caso, será el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros”, indicó y agregó que se trata de una decisión “totalmente técnica”.

