Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: Foto: PCM

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, lamentó y reconoció que desde el Ejecutivo se cometió un error al nombrar a Cluber Aliaga como ministro del Interior, quien renunció a los pocos días de haber asumido el cargo por cuestionamientos a los cambios al interior de la Policía que había adoptado el presidente Francisco Sagasti.

En entrevista con RPP Noticias, reconoció que propuso a Aliaga dentro de una terna de candidatos "por su experiencia en materia de seguridad ciudadana". Asimismo, recordó que cuando conversaron sobre las protestas ciudadanas ocurridas semanas atrás en distintas partes del país, "jamás me dijo que tenía alguna objeción en torno a las medidas adoptadas".

"Me reuní con él por dos horas y le expliqué cuál era las bases de las decisiones que se habían tomado y yo salí de esa reunión tranquila porque me dijo que pasamos la página y miramos hacia adelante; sin embargo, el domingo comenzó a manifestarse en contra de una política de gobierno. El señor no debió aceptar (el cargo) si estaba en contra", señaló.

La jefa del Gabinete Ministerial también reveló que fue ella quien le pidió su renuncia luego de que diera declaraciones públicas en las que cuestionó las decisiones del Gobierno. No obstante, cuestionó que, luego de la conversación telefónica en la que llegó a un acuerdo con Aliaga, este se presentó en el Congreso como ministro para reiterar su cuestionamiento.

"Después de sus declaraciones, cuando tenemos esta reunión, él me sustenta su discrepancia nuevamente, le dije que si no estaba alineado con las políticas no tenía lugar en el Gabinete y me dijo que esa tarde presentaba su renuncia y así quedamos. Sin embargo, por los medios me enteré que estuvo en la Comisión de Justicia", cuestionó.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Entrevista a Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. | Fuente: Foto: Presidencia / Audio: RPP Noticias

NUESTROS PODCAST

“Perú será libre con paciencia y sin precipitación” - Las cosas como son

Cada generación tiene que vérselas con las dificultades de siempre que regresan bajo nuevas modalidades o con justificaciones ideológicas diferentes: el caudillismo, el sometimiento del Estado a intereses privados, la corrupción, la inercia de la desigualdad, la tentación de la violencia.

Te sugerimos leer