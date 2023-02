Fabiola Muñoz, ministra del Ambiente | Fuente: RPP

La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, lamentó que el problema para la gestión de residuos sólidos en los distritos es que la mayoría de peruanos no pagan sus arbitrios. Afirmó que esto ocasiona que las municipalidades no cuentan con los recursos para el recojo de la basura.

En entrevista con Ampliación de Noticias de RPP Noticias, Fabiola Muñoz aclaró que la competencia de la gestión de los residuos es un tema municipal. Sostuvo que la primera tarea de los ciudadanos es separar los residuos sólidos y luego pagar sus arbitrios para que esos recursos sean destinados en servicios a los vecinos.

"Hay un problema de recursos, eso estamos tratando de resolverlo. Hay municipalidades que tienen 90% de morosidad. Los ciudadanos exigimos del Estado muchas cosas, pero no asumimos las responsabilidades del pago. La gente prefiere pagar más por un celular que por la tarifa del agua", indicó.

PASIVOS AMBIENTALES

De otro lado, la ministra del Ambiente defendió la publicación en enero del decreto de urgencia para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales. Además, expresó su confianza en obtener el financiamiento para la implementación de la norma.

Fabiola Muñoz sostuvo que no existía una ley para la identificación de los pasivos ambientales y su gestión en sectores productivos o de servicios. Sin embargo, aclaró que las actividades de minería e hidrocarburos sí tienen legislación al respecto.

"No se había regulado sobre esto por eso era urgente sacar una norma sobre pasivos ambientales (...) Estamos tratando de verdad de ponerlo en la agenda porque no vamos a poder luchar contra la anemia y contra la desnutrición crónica infantil si el agua no es de calidad", dijo la ministra.

FINANCIAMIENTO

Si bien Fabiola Muñoz explicó que el Decreto de Urgencia Nº 022-2020 no establece una "cifra específica" para el financiamiento de su implementación, resaltó que la norma permite buscar fondos públicos y recursos provenientes de cooperación internacional, a través del Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Fonampe).

"Una de las cosas que hemos trabajado con el Ministerio de Economía y Finanzas justamente es que permite a los sectores reajustar sus presupuestos para atender estos pasivos más críticos que existen. Como ningún sector tenía la obligación nadie ponía en su presupuesto nada", afirmó.

Fabiola Muñoz destacó que todos los niveles del Gobierno deben contribuir para una eficiente gestión de los pasivos ambientales, aunque no pudo precisar la cantidad y ubicación de los pasivos ambientales en 12 años de creación del Ministerio del Ambiente.

"Confío en que vamos a ser capaces de programar recursos de cada uno de los sectores, en todos los niveles del Gobierno, para atender esta problemática ahora que ya contamos con una regulación que obliga a tener una identificación y una administración de los pasivos", expresó.

¿PASIVOS AMBIENTALES?

De acuerdo al Decreto de Urgencia Nº 022-2020, los pasivos ambientales son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, sitios contaminados y restos o depósitos de residuos, ubicados en el territorio nacional, incluyendo al zócalo marino.

Estos son producidos por el desarrollo de actividades productivas, extractivas o de servicios, abandonadas; que afectan de manera real, potencial o permanente la salud de las personas, la calidad ambiental y la funcionalidad del ecosistema.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Fabiola Muñoz dice que los ciudadanos exigen del Estado muchas cosas, pero no asumen las responsabilidades del pago. | Fuente: RPP

Te recomendamos Ampliación de Noticias, el podcast de RPP. Los hechos que se convierten en noticia son analizados por Patricia del Río, Ricardo Gómez y Fernando Carvallo.

Te sugerimos leer