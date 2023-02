La estrategia “Cierre de brecha digital” tiene un enfoque inclusivo y ha seleccionado aplicaciones orientadas a las y los estudiantes con necesidades educativas especiales. | Fuente: Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) aseguró que ha elaborado los contenidos pedagógicos que se brindarán a los estudiantes, orientados a temas claves en el contexto de la emergencia sanitaria como el cuidado de la salud, la convivencia en el hogar, el fortalecimiento de la ciudadanía y el bien común.

Recientemente, un informe elaborado por la Contraloría general de la República señalaba que dicha cartera todavía no tenía las orientaciones pedagógicas ni los contenidos aprobados para incluirse en los dispositivos tecnológicos que el Estado repartirá, a fin de hacer que sus programas educativos lleguen a una mayor cantidad de alumnos de manera remota.

Sin embargo, el Ministerio de Educación sostuvo que estos contenidos se encuentran listos y precargados en el gestor de contenido 'Aprendo en casa' con el que contará cada tablets. Este aplicativo es una herramienta para que los estudiantes accedan a la educación a distancia según su nivel educativo y grado. Asimismo, para los estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe, se ha dispuesto contenidos educativos de acuerdo al ámbito en el que se desenvuelven: amazónico o andino.

El gestor de contenido permitirá identificar al estudiante usuario de la tableta, generar la trazabilidad de sus interacciones con los recursos explorados y el registro del nivel de progreso. Además, permitirá el uso de recursos con conectividad y sin ella.

Aplicaciones educativas en lenguas originarias

La directora general de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural, Nora Delgado, precisó que los contenidos están elaborados para el aprendizaje autónomo del estudiante de ámbitos rurales monolingües y bilingües, y plantean situaciones que les permiten poner en juego sus habilidades y conocimientos. Se ha elaborado tres aplicaciones para escolares que hablan una lengua originaria y están matriculados en escuelas interculturales bilingües: Colena, Mamaru y Castellaneando.

Más aplicativos

Para promover el aprendizaje de forma amena e interactiva, los dispositivos contarán con aplicativos como Graficadora, Oráculo Matemágico, Khan Academy y Thatquiz, para el área de matemáticas; Scratch Jr para programación; 3D Bones and organs, The mechanism of hearing, Acropolis interactive y PhET Simulations para el área de ciencia y tecnología, entre otras.

Orientaciones para el aprovechamiento pedagógico de las tabletas

El Ministerio de Educación informó, además, que desde el 27 de julio se vienen realizando distintos webinar dirigidos a docentes, directores, especialistas de UGEL, DRE, GRE, acompañantes y asistentes técnicos de las regiones focalizadas -Cajamarca, Huánuco, Loreto, San Martín y Ucayali- para brindar orientaciones pedagógicas relacionadas al aprovechamiento de las tabletas como herramienta educativa. En estas sesiones se está desarrollando temas como el aprendizaje digital, el uso y cuidado de la tableta, el uso del gestor de contenidos, la mediación y retroalimentación de las experiencias en entorno digital y la evaluación formativa en la modalidad a distancia, alcanzando a más de 4500 participantes en cada uno de los webinar.

