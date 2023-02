La viceministra de la República, también, consideró justa la salida de keiko Fujimori de prisión. | Fuente: Andina

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, dialogó este lunes con CNN en español y afirmó que, a pesar de no tener contacto con el mandatario Martin Vizcarra desde hace 7 meses, no le guarda ningún resentimiento.

“Yo no guardo ningún resentimiento al presidente de la República, ni a ninguna persona. (…) Por supuesto apoyaré toda la gestión en mis posibilidades para que podamos controlar esta pandemia en el país”, sostuvo Aráoz.

Además, reveló que no habla con el presidente Martín Vizcarra desde el primero de octubre de 2019, es decir un día después del Cierre del Congreso de la República.“Todavía sigo siendo vicepresidenta. Yo presente mi carta de renuncia y estoy esperando que el Congreso nuevo revise mi caso y me imagino que en algunos días lo revisarán. Estoy como vicepresidenta porque sostengo un encargo. Como ciudadana y como vicepresidenta estoy para apoyar al Gobierno”, afirmó.

Aun así, la vicepresidenta aprobó las gestiones que ha adoptado el Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria y aplaudió la decisión inicial de plantear una cuarentena temprana.

“Yo creo que el Perú ha estado haciendo las mejores gestiones para enfrentare la pandemia. El Perú necesita una unidad para enfrentar al coronavirus”, dijo y enfatizó que este no es un tiempo para enfrentamientos políticos. “Yo no tengo partido político, no estoy afiliado”.

