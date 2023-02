El congreso aprobó la renuncia de Mercedes Aráoz con 115 votos a favor. | Fuente: Andina

Este jueves, el Congreso de la República aprobó con 115 votos a favor y cero en contra la renuncia de Mercedes Aráoz a la vicepresidencia. De acuerdo con el abogado constitucionalista, Víctor García Toma, esto ha generado un “hueco normativo” en la Constitución.

Según explicó a RPP Noticias, por el momento Martín Vizcarra no puede salir del país ya que no hay quien se pueda encargar de este cuando esté ausente. “El problema se da cuando si es que el presidente presenta una incapacidad física, mental o un problema de salud que lo obligue a encargarse del despacho. No habría quien lo haga porque la constitución no ha establecido a ningún funcionario público que asuma el despacho”, explicó.

“El presidente del Congreso solo asume la primera magistratura cuando hay una triple vacancia, ya sea por muerte, deshabilitad física o intelectual, pero solo para convocar a elecciones”, agregó.

Si bien indicó que Manuel Merino De Lama, presidente del parlamento, ha propuesto un proyecto para que sea Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, para que asuma el cargo en caso de que Vizcarra no tuviese la capacidad, el abogado lo tildó como una “aberración”.

“Él (Zeballos) no ha sido elegido por el pueblo. El artículo 45 de la Constitución dice que el poder emana del pueblo y la Presidencia del Consejo de Ministros no tiene ejercicio de autoridad por elección, solo por legislación. Zeballos está en el cargo pero no tiene legitimación sobre los ciudadanos”, indicó.

La decisión del Poder Legislativo se tomó tras 112 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones.

Las bancadas de Acción Popular, Alianza por el Progreso, Unión por el Perú, Somos Perú, Frente Amplio, Podemos Perú, Partido Morado, Frepap; así como la legisladora no agrupada Arlette Contreras se pronunciaron a favor de la dimisión.

En tanto, los 15 miembros de Fuerza Popular votaron en bloque por la abstención.

