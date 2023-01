El Simposio Food Forever en Cusco fue la última actividad en que se vio al presidente y a Mercedes Aráoz juntos. | Fuente: Presidencia Perú/Andrés Valle | Fotógrafo:

La congresista y vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, descartó que “entre en complots” al ser consultada sobre un hipotético escenario en el que le pidan suceder constitucionalmente al presidente Martín Vizcarra.

“Ya he dicho que no entro en complots, esa no es mi manera de ser. Si alguien se acerca, le diré: ‘Si quieren hacer algo, es su problema, pero yo no voy a participar’”, dijo a El Comercio.

Mercedes Aráoz contó que, durante el debate de la cuestión de confianza, ella conversó con los congresistas opositores, a quienes les dijo que “que no era el objetivo cerrar el Congreso como muchos percibían, sino un proceso de reforma”.

Asimismo, dijo que fue un error el oficio que envió Salvador del Solar al Congreso previo a la sustentación de la confianza. “No me pareció bien. Pero, conversando con el Ejecutivo, hubo un cambio de tono. Salió un lindo discurso no agresivo pero firme”, manifestó.

En otro momento, reconoció que ella no hubiera pedido una cuestión de confianza y que, por su experiencia parlamentaria, prefiere la negociación. “Lo que la gente ve en la TV no es lo que pasa cuando las cámaras se apagan”, indicó.

La vicepresidenta dijo entre los proyectos más complicados están el de las elecciones primarias abiertas y el de la inmunidad parlamentaria. Dijo que ahora está en debate la prohibición de sentenciados en primaria instancia candidateen. “Hay que mirar el interés mayor. La idea es que sean delitos de dolo con más de 4 años de pena”, señaló.

