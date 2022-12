Mercedes Aráoz-Martín Vizcarra | Fuente: Andina/Presidencia

La vicepresidenta Mercedez Aráoz señaló que el presidente Martín Vizcarra dejó de hablar con ella desde que renunció hace unos días a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK).

"Definitivamente, no me ha hablado más formalmente desde que tomé la decisión de renunciar a la bancada, que fue una decisión muy pensada de mi parte", indicó en una entrevista publicada por el diario Trome.

De otro lado, Mercedes Aráoz calificó de "atropello" el despido de su asesor Carlos Paredes por parte del Despacho de Palacio de Gobierno. Sostuvo que puede aguantar que el mandatario Martín Vizcarra se refiera al caso del Baguazo, algo que consideró 'inoportuno', pero no que afecten a los trabajadores.

"No entiendo por qué (el Jefe de Estado) no me tiene confianza. Yo siempre fui su amiga y fui leal. Inclusive, por encima de las cosas que pasaron durante el cambio entre el presidente Kuczynski y el presidente Vizcarra, por el bien de mi país he sido leal, he actuado en defensa de los intereses que el Gobierno planteaba", dijo.

"No hay oportunismo"

Mercedes Aráoz también rechazó ser una carta para Fuerza Popular y el Apra en una eventual vacancia presidencial. Para la vicepresidenta "no hay ninguna razón objetiva" para este tema y recordó que nunca ha tenido buena relación con el fujimorismo.

En ese sentido, consideró que tanto el Legislativo como el Ejecutivo deben continuar hasta el 2021 con una agenda consensuada de gobernabilidad para el Bicentenario.

"Yo fui electa en la misma plancha presidencial que el señor Martín Vizcarra, con los mismos votos y también fui electa como la mujer más votada del Perú. Por ese pueblo yo me debo. Aquí no hay ninguna clase de oportunismo", manifestó.

La vicepresidenta recomendó al mandatario Martín Vizcarra "ser cuidadoso" en caer en el populismo al sembrar la idea del cierre del Congreso de la República. "En la época de Alberto Fujimori todo el mundo le pedía que cierre el Congreso. Era muy popular ese pedido y tenía creo más del 90 % de aceptación", sostuvo Aráoz. Pero aclaró que el abuso de poder del padre de Keiko Fujimori lo llevó a la cárcel.

Te sugerimos leer