MEF sobre iniciativa para el retiro de fondos ONP: Es muy peligroso tratar de repartir plata que no existe

La ministra de Economía cuestionó la propuesta del Legislativo para retiros de los fondos de las ONP. | Fuente: Presidencia del Consejo de Ministros | Fotógrafo: Victor Gonzales

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, se pronunció la noche de este domingo respecto de la iniciativa de la Comisión de Economía Parlamento que busca la devolución de los fondos de las personas afiliadas a la Oficina de Normalización Provisional (ONP), a fin de reducir los efectos de la crisis económica generada por la COVID-19.

Según explicó, la Constitución determina que solo el Poder Ejecutivo tiene facultades de gasto, por lo que consideró que la propuesta de dicho grupo de trabajo resulta peligrosa y significaría una vulneración a la Carta Magna.

“La Constitución define que solo es el Poder Ejecutivo el que tiene iniciativas de gasto. Me parece muy peligroso no solamente tratar de repartir plata que no existe, sino también estar recurrentemente violando la Constitución en una situación tan complicada”, sostuvo Alva en declaraciones al dominical Panorama.

Facultad del Ejecutivo

La ministra reiteró que la Constitución sostiene cuáles son las funciones que le compete a cada poder del Estado y dijo que se tratan de “las reglas básicas de nuestra convivencia”. En esa línea, pidió más responsabilidad al Legislativo y añadió que el gasto es facultad del Ejecutivo, pues este poder es el que tiene el control de los ingresos.

“Por qué una iniciativa de gasto es una prerrogativa del Ejecutivo, porque solo el Ejecutivo sabe cuáles son los ingresos, cuál es la situación y cuáles son las mejores medidas en este momento para enfrentar la pandemia, lo que sí pido respeto a la constitución y mucha responsabilidad de parte del Congreso”, manifestó.

Predictamen estará listo esta semana

Desde el Legislativo, el presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa, había indicado durante una sesión de ese grupo de trabajo que están preparando un predictamen de las iniciativas sobre la devolución de los aportes a los afiliados de la ONP. Dijo también que están siendo responsables al respecto y no emitirán dictamen sin sustento técnico.

“En los próximos días ya vamos a tener un predictamen elaborado para que sea debatido en este pleno tan importante, y de una vez sea aprobado o modificado en los textos que ustedes crean conveniente” indicó el legislador de Acción Popular.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

Te sugerimos leer