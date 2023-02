Martín Vizcarra tras denegación de la confianza: “La reforma universitaria no se negocia”

Martín Vizcarra | Fuente: Andina

El presidente de la República, Martín Vizcarra, emitió un pronunciamiento horas después de que el Congreso le denegará la confianza al Gabinete Pedro Cateriano, en el que aseguró que su Gobierno no negociará la reforma universitaria que ha emprendido.

“El cálculo político que no busca el bienestar de la población no será aceptado, los acomodos bajo intereses particulares no nos harán retroceder”, sostuvo el jefe de Estado.

“Desde aquí seguiremos impulsando la reforma universitaria, porque los jóvenes son el presente y el futuro del país, y se merecen contar con una educación de calidad. La reforma universitaria no se negocia”, sentenció.

Las palabras de Vizcarra siguen la línea de lo expuesto por el saliente jefe del Gabinete, Pedro Cateriano, quien en su última alocución ante el Congreso, esta mañana, dijo que se le “advirtió” que no había consenso político sobre la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides, por lo que sería difícil obtener el voto de confianza, cosa que finalmente ocurrió.

“A mí se me advirtió que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba ser difícil que se me extienda el voto de confianza”, sostuvo minutos antes de que inicie la votación, que culminó en contra de sus intereses.

En su pronunciamiento, Vizcarra reiteró que los jóvenes del país merecen tener “una educación de calidad”, por lo que reafirmó que no negociará con la reforma universitaria.

“Ayer, mientras los congresistas nos mostraban públicamente su desacuerdo con la política de Gobierno propuesta, que con total apertura recibimos, sin decirlo hacían prevalecer exigencias particulares a las cuales no cederemos”, señaló el mandatario.

“Negar la confianza a un Gabinete Ministerial recientemente renovado es negarles a los peruanos su derecho a salir adelante. Esta decisión solo genera una incertidumbre innecesaria en las circunstancias actuales”, remarcó, tras asegurar que aceptará la decisión del Congreso y conformará un nuevo equipo ministerial dentro del plazo de ley.

