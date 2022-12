Martín Vizcarra es presidente del país desde marzo de 2018. | Fuente: Archivo Fotogrᦩco del Congreso de la Rep򢬩ca/Roberto Zamalloa Rubio | Fotógrafo: Congreso de la Rep򢬩ca / Roberto Zamalloa Rubio

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció sobre la demanda por 1,200 millones de dólares que presentó la constructora Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP).

"Supe desde el día anterior que se hizo pública; es decir, cuando pusieron la demanda en el portal del CIADI", aseguró en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

El jefe del Estado indicó que no sabía de la reunión del pasado 23 de diciembre entre la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Teresa Revilla, con el procurador ad hoc del caso Lava Jato, Jorge Ramírez, sobre las intenciones de la multinacional brasileña de querellar al Estado peruano.

"En el momento que se dio, no. Obviamente, después que se dan los hechos [me comunicaron]", manifestó, y remarcó: "La posición del Gobierno está absolutamente clara y definida: nosotros como Ejecutivos no negociamos con empresas que estén inmersas en corrupción".

El mandatario Martín Vizcarra señaló también que el reciente cambio ministerial "no fue una crisis, porque no comprometía al Gobierno". Aclaró que Juan Carlos Liu Yonsen y Ana Teresa Revilla, extitulares de las carteras de Energía y Minas y Justicia y Derechos Humanos, respectivamente, dimitieron al cargo tras una conversación que tuvieron con él.

