Jefe de Estado aseguró que su Gobierno impulsa el diálogo para lograr un beneficio a la provincia de Islay. | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: Luis Enrique Saldana

El presidente de la República, Martín Vizcarra, dijo este sábado que el proyecto Tía María no se realizará si es que no cuenta con el visto bueno de la población de Arequipa, donde se prepara una huelga indefinida en contra del proyecto minero.

En declaraciones desde Moquegua, el mandatario aseguró que es necesario un consenso para llevar adelante el proyecto cuya licencia de construcción ingresó en un proceso de revisión a pedido de los líderes de la región.

“El proyecto Tía María, si no tiene el consenso, si no tienen la aprobación de la población, de los agricultores y las autoridades, no se va a llevar adelante. Esa es la condición que hemos puesto y estamos de acuerdo”, dijo a la prensa local.

Impulsan diálogo

Vizcarra también dijo que su Gobierno está impulsando el diálogo entre las partes con el fin de lograr una solución que beneficie al distrito de Cocachacra y la región de Islay.

“(Estamos) haciendo un esfuerzo de diálogo y concertación para encontrar la mejor solución en beneficio de Cocachacra, de la provincia de Islay de la región Arequipa y Perú. Este es un gobierno dialogante que busca siempre lo mejor para nuestro pueblo del Perú”, comentó.

Enfrentamientos y paro

El pasado 15 de julio iniciaron las protestas y enfrentamientos en el Valle de Tambo contra el proyecto minero, luego de que el Gobierno de Vizcarra otorgara a Southern Copper Corporation la licencia de construcción.

Ahora, más de 30 organizaciones afiliadas a la Federación Departamental de trabajadores de Arequipa (FDTA) acordaron sumarse a un paro indefinido en apoyo a los pobladores de Valle de Tambo contra el proyecto minero.

Te sugerimos leer