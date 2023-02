El mandatario rechazó el contenido de las conversaciones. | Fuente: Presidencia de la República

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se pronunció la noche de este domingo respecto de la difusión de conversaciones por WhatsApp que habría mantenido con el exministro de Agricultura, José Hernández, que revelarían coordinaciones entre ambos respecto de la buena pro del Hospital de Moquegua a ICCGSA.

A través de un comunicado, el mandatario rechazó el contenido de estas conversaciones, las cuales indicó son presentadas en forma “incompleta y descontextualizada”. Agregó que esta información no prueba nada ni demuestra ilegalidad en su accionar.

En esa línea, cuestionó que estas conversaciones aparezcan un día antes de que el Congreso de la República debata la moción de vacancia en su contra, precisamente por presuntos actos de corrupción vinculados a la ejecución de esa obra, cuando fue gobernador regional de Moquegua.

“A través de la difusión de reportajes sesgados, con información difundida de manera incompleta y descontextualizada, se pretende en una forzada interpretación de las normas, que configuren causales para activar mecanismos legales, a menos de 24 horas de que el Congreso de la República deba tomar decisiones respecto a otra moción de vacancia interpuesta contra mi persona”, indicó el mandatario.

Vizcarra sostuvo que estas revelaciones representan un “nuevo intento de generar inestabilidad política en el país”, en plena emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus. Sin embargo, dijo que está dispuesto a responder por todas las acusaciones en su contra, siempre con el respeto del debido proceso.

El mandatario señaló, además, que en las últimas semanas se le ha atacado con información que ha sido revestida de “un halo de ilegalidad” hechos que forman parte de supuestas investigaciones reservadas. Al respecto, señaló que en su carrera política no ha tenido parte de ninguna acción irregular ni ha cometido actos de corrupción.

“Con firmeza y convicción reitero ante todos los peruanos que durante toda mi trayectoria política no he participado en ninguna acción irregular ni he cometido acto de corrupción alguno en perjuicio de mi región o de mi país, a los que siempre he dedicado todo mi esfuerzo y buena voluntad”, indicó.

