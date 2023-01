Martín Vizcarra brindó estas declaraciones en la región Piura. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que la próxima semana el Ejecutivo presentará propuestas de ley para evitar que se repitan casos como la muerte de dos jóvenes trabajadores en un local de McDonald's en Pueblo Libre.

“No podemos permitir que ocurran este tipo de accidentes y que no pase nada, y que al final todo se traduzca en una multa. (...) Entonces, eso es un tema de análisis, de debate. El día de ayer en Consejo de Ministros hemos pedido a los sectores involucrados hacer un esfuerzo y análisis adicional porque no es suficiente decir ‘vamos a aplicar la ley’”, comentó.

“Si la ley es insuficiente para estos casos, tenemos que corregir la ley. Para la próxima semana, vamos a hacer unas propuestas para que se puedan evitar a futuro este tipo de situaciones. (...) Hemos visto ahora una vez más que la norma que tenemos es insuficiente”, añadió.

Vizcarra consideró que el Estado debe hacer un esfuerzo para “corregir las normas y estar más de lado del ciudadano, del trabajador, más aún de un trabajador joven y efectuar un mayor control a las empresas”.

Gabriel Campos Zapata (19) y Alexandra Porras Inga (18), dos trabajadores de McDonald's, murieron la madrugada del domingo electrocutados mientras realizaban sus labores en el local de la cadena ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Universitaria, en Pueblo Libre.

Martín Vizcarra brindó estas declaraciones en la región Piura, luego de supervisar el funcionamiento del camino vecinal Locuto-Callejones, que interconecta ocho caseríos de la margen izquierda del río Piura.

Sobre las elecciones

Vizcarra Cornejo consideró que la primera semana de enero, después de las fiestas de fin de año, el interés por las elecciones parlamentarias complementarios “va a tomar fuerza y va a generar el entusiasmo que merece y necesita”.

El mandatario dijo confiar en que el electorado tiene “una madurez cívica que muchos subestiman”, al ser consultado por los candidatos con procesos pendientes.

“Tienen la madurez para tomar la decisión correcta, adecuada, así que no dudamos que esta vez no se van a dejar engañar”, refirió.

